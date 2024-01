Graduatorie ATA 3 fascia: corso per acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica

(AGENPARL) – ven 05 gennaio 2024 *CORSO PER ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA*

*Venerdì 12 gennaio alle ore 16.00 presentazione del corso presso la CGIL

Molise*

In vista della prossima apertura delle graduatorie ATA di 3 fascia nelle

scuole, *la FLC CGIL* e *Proteo Fare Sapere Molise* organizzano per *venerdì

12 gennaio dalle 16,00* presso la Sala “Giovannitti” della CGIL Molise a

Campobasso (via Tommaso Mosca 11) un incontro di presentazione del Corso di

acquisizione del titolo di Certificazione Internazionale di

Alfabetizzazione Informatica, necessario per l’accesso e il mantenimento

della posizione in Terza Fascia ATA.

L’incontro ha l’obiettivo di informare le lavoratrici e i lavoratori ATA

sulle modalità di iscrizione al Corso organizzato dalla FLC CGIL e Proteo

Fare Sapere, in collaborazione con SKILLONLINE, che rilascia il titolo

digitale attualmente riconosciuto dalla Piattaforma “ACCREDIA”, piattaforma

del Ministero dello Sviluppo Economico.

Durante l’incontro, verranno illustrate le modalità di partecipazione e di

iscrizione al corso (*si allega la locandina)*.

Coloro che non potranno partecipare all’incontro del 12 gennaio in presenza

meet per accedere in modalità videoconferenza.

*Campobasso, 5 gennaio 2024*

FLC CGIL Molise