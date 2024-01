[acspro] [CRUmbria-News] Motori nei sentieri: “mancata partecipazione con i soggetti pubblici e privati coinvolti, risorse non sufficienti”

(AGENPARL) – ven 05 gennaio 2024 Nota dei consiglieri di minoranza: “disponibili a rivalutare l’atto anche

(Acs) Perugia, 5 gennaio 2024 – “L’emendamento 1955 bis, approvato in

sede di bilancio lo scorso 20 dicembre, su proposta della consigliera

regionale della Lega Manuela Puletti, va a disciplinare, in maniera

maldestra, una materia molto sensibile e complessa come quella dell’accesso

dei veicoli a motore sulla sentieristica regionale. Pur non essendo

pregiudizialmente contrari a fare chiarezza e semplificare la vita ai

cittadini, rileviamo che si tratta di un atto che è stato approvato

frettolosamente senza tenere debitamente conto degli effetti di una norma che

non prevede risorse sufficienti e tempi adeguati per procedere alla

tabellazione dei divieti di accesso alle strade secondarie della nostra

regione”: lo scrivono in una nota congiunta i consiglieri di minoranza

dell’Assemblea legislativa dell’Umbria (Meloni, Bettarelli, Bori,

Paparelli, De Luca, Fora, Porzi, Bianconi).

“Ricordiamo inoltre – prosegue la nota dell’opposizione – che

sull’emendamento Puletti le forze di minoranza si sono espresse per lo più

con la non partecipazione al voto, al fine di ribadire il nostro disappunto

per la mancata partecipazione con i soggetti pubblici e privati coinvolti,

oltre perché le risorse messe a disposizione dalla Giunta Regionale,

ovvero solo 10 mila euro, sono del tutto insufficienti a garantire la minima

gestione degli accessi. Si tratta di un provvedimento che come è stato già

ribadito dal consigliere Bettarelli in Aula, per le ricadute ambientali,

gestionali, amministrative e turistiche, avrebbe meritato maggiore cura e

attenzione, tanto più perché si tratta di un unicum a livello nazionale che

rischia di snaturare anche l’immagine di una regione che è sempre stata

attenta alla salvaguardia del territorio. Siamo dunque disponibili a

rivalutare l’atto anche attraverso la definizione di un progetto di legge

bipartisan che vada ben oltre la propaganda e che tenga in debita

considerazione il grado di compatibilità ambientale e di fruibilità delle

singole strade di accesso ai fondi boschivi, agricoli e ai pascoli, a partire

da un processo di ricognizione e mappatura dettagliata delle stesse. Ciò

che la Giunta Regionale e la sua maggioranza non hanno ben ponderato è che

stiamo parlando di ciò che l’Umbria ha di più prezioso, ovvero, del suo

paesaggio. Per questo auspichiamo che si possa realizzare quanto prima la

necessaria partecipazione con tutti i soggetti istituzionali e associativi

coinvolti”. RED/

link alla notizia: http://www.consiglio.regione.umbria.it/node/76415