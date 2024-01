(ACON) ISLAM. MORETTI (PD): MELONI ISTITUZIONALE, DA CISINT SOLO DIVISIONI

(AGENPARL) – ven 05 gennaio 2024 (ACON) Trieste, 5 gen – “Il tono delle parole della presidente

del Consiglio sono istituzionali, ben diverse dai toni alti e

divisivi portati avanti in questi mesi dalla sindaca Cisint sul

tema dell’islamizzazione”.

A dirlo, in una nota, il consigliere regionale, Diego Moretti

(Pd) rispetto alle parole dette ieri da Meloni in conferenza

stampa sulla questione Monfalcone e islamizzazione.

“Nel suo discorso Meloni non afferma nulla di eccezionale: ogni

cittadino deve rispettare le leggi dello Stato in cui risiede,

senza attenuanti rispetto la sua provenienza, quale essa sia. Da

Cisint, invece, negli ultimi mesi ci sono stati toni ben diversi

e insopportabili. Quello che dovrebbe essere il sindaco di tutti,

nel dibattito pubblico ? risultato essere sempre pi? divisivo e

provocatorio, in particolare subito dopo le prime indiscrezioni

su una sua possibile candidatura alle Europee.

In questo modo ha alimentato la cultura della diffidenza e della

divisione tra le comunit? della citt?, rappresentando una

Monfalcone che non esiste, se non per chi ha interesse a

esasperare toni e divisioni, altro che ‘Modello Monfalcone'”.

Conclude Moretti: “Ci saremmo aspettati in questi giorni dalla

prima cittadina un abbassamento dei toni per il bene stesso di

Monfalcone, eppure questo non ? successo. Anche i ringraziamenti

a Meloni da parte di Cisint sono strumentali: se la sindaca ? a

conoscenza di reati come spose bambine o matrimoni combinati, se

dovesse avere riscontri veri e non supposizioni, si attivi con le

autorit? di pubblica sicurezza e quelle giudiziarie e non con i

giornali o le agenzie”.

