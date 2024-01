0103 laboratorio museo etnografico

(AGENPARL) – mer 03 gennaio 2024 [cid:06cf2f5f-0dab-4bd5-9377-9f6108a6b77d]

UFFICIO STAMPA

COMUNICATO STAMPA

NATALE AL MUSEO E IN BIBLIOTECA

Venerdì 5 gennaio ore 10.30 visita guidata e laboratorio al Museo Etnografico “G. Podenzana”

La Spezia, 3 gennaio 2024 – “Natale al Museo e in Biblioteca” è il ricco calendario di eventi natalizi per bambini e famiglie promosso dall’Amministrazione Peracchini a cura dei Musei Civici e del Sistema Bibliotecario Urbano che si snoderà per tutto il periodo natalizio fino all’Epifania.

Venerdì 5 gennaio alle ore 10.30 il Museo Etnografico “G. Podenzana” organizza una visita guidata alla sezione della cucina del museo e un laboratorio dal tema “mortaio e pestello”.

Il pesto è una delle preparazioni della cucina ligure più famose al mondo. Quanti però ne conoscono davvero la storia, la preparazione, il profumo? Con questo laboratorio si imparerà a pestare nei mortai i suoi semplici e genuini ingredienti come in passato, rivivendo l’atmosfera della cucina contadina.

Il laboratorio ha il costo di 5 euro a partecipante con prenotazione obbligatoria ed è rivolto ai bambini fra i 5 e gli 11 anni.

Info

MUSEO CIVICO ETNOGRAFICO “Giovanni Podenzana”

etnografico.museilaspezia.it

http://www.facebook.com/museo.etnografico.sp; Ig @museoetnograficosp

La Spezia – via del Prione 156