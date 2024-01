0103 laboratorio beghi befana

(AGENPARL) – mer 03 gennaio 2024 UFFICIO STAMPA

COMUNICATO STAMPA

NATALE AL MUSEO E IN BIBLIOTECA

Domenica 7 gennaio alle ore 15.30 laboratorio alla Biblioteca P. M. Beghi

La Spezia, 3 gennaio 2024 – “Natale al Museo e in Biblioteca” è il ricco calendario di eventi natalizi per bambini e famiglie promosso dall’Amministrazione Peracchini a cura dei Musei Civici e del Sistema Bibliotecario Urbano che si snoderà per tutto il periodo natalizio fino all’Epifania.

Domenica 7 gennaio alle ore 15.30 la Biblioteca Civica “P. M. Beghi” organizza un laboratorio per bambini dal titolo “Salutiamo le feste! Laboratorio di creazioni magiche e divertimento” durante il quale i bambini realizzeranno una piccola creazione artistica con lettura a tema con pentolaccia finale.

Il laboratorio è gratuito con prenotazione obbligatoria ed è rivolto ai bambini fra i 5 e gli 11 anni.

Info

BIBLIOTECA CIVICA P.M. BEGHI

http://www.facebook.com/biblioteca.beghi; Ig @biblioteca_beghi