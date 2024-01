0103 la spezia Triathlon

(AGENPARL) – mer 03 gennaio 2024 UFFICIO STAMPA

COMUNICATO STAMPA

Il Sindaco Peracchini e l’assessore Frascatore hanno incontrato gli atleti della a.s.d. Spezia Triathlon

La Spezia, 3 gennaio 2024 – Questa mattina il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l’assessore allo sport Marco Frascatore hanno ricevuto a Palazzo Civico la visita di una rappresentanza della a.s.d. Spezia Triathlon, società sportiva nata alla Spezia nel 1998. È stata l’occasione per uno scambio di auguri e per approfondire e far conoscere questa straordinaria disciplina sportiva.

Ad oggi, lo Spezia Triathlon è la società sportiva più numerosa della Provincia della Spezia, conta più di 100 tesserati annui ed è attiva nell’organizzazione di gare di triathlon sprint e olimpico in ambito territoriale.

La Società è composta da atleti di tutte le età e si praticano gare di duathlon, triathlon di distanza sprint, olimpico, medi, lunghi e super lunghi.

Inoltre la società è molto attiva nel settore giovanile e nella diffusione della cultura sportiva anche attraverso il progetto Spezia Triathlon Kids nato per offrire l’opportunità ai bambini (6-13 anni) di provare questo sport in modo corretto e stimolante, con l’obiettivo primario del divertimento, della salute e dell’impegno a rispettare le regole dello sport. Il triathlon è lo sport ideale per imparare ad avere fiducia in sé stessi, sviluppare coordinazione, velocità e resistenza, incontrare nuovi amici e sviluppare uno spirito di gruppo e di squadra.