Servizio Civile Universale Bando Digitale 2023, al via l’avventura per 37 giovani selezionati dall’Azienda USL Toscana nord ovest. Ecco nomi e

destinazioni

2 gennaio 2024 – È partita nei giorni scorsi l’avventura su tutto il territorio di competenza (Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno)

dei 37 operatori volontari che hanno aderito al progetto “Connessi Alla Salute 2.0”, programma “Tutti Pronti nei Pronto Soccorso della

Toscana”, bando Digitale 2023 presentato dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest, in coprogrammazione con la ASL Toscana Centro, la ASL Toscana Sud

Est, l’azienda Universitaria Ospedaliera Pisana.

“I giovani selezionati – spiega Rossana Guerrini, responsabile del servizio civile aziendale – saranno impegnati presso le strutture ospedaliere e

i distretti afferenti all’Azienda diventando un vero e proprio motore attivo del sistema sanitario regionale con specifica attenzione all’educazione

al processo di digitalizzazione del Sistema Salute. I giovani saranno protagonisti della facilitazione all’utilizzo della tecnologia digitale

personale dell’utenza (smartphone, tablet, PC) e di quella in dotazione alle strutture ospedaliere e territoriali. Le attività che andranno a

svolgere sono parte di quelle inserite nel Piano di Transizione al Digitale 2022 – 2024 presentato dalla AUSL TNO a supporto delle attività definite

dalle Cabine di Regia Telemedicina e Servizi al cittadino. Telemedicina: supporto alla referazione a distanza e EG pediatrico, diabetologia –

telemedicina per pazienti diabetici, supporto sanità penitenziaria – televisita, telemonitoraggi e telerefertazioni Servizi al cittadino: supporto

assistente virtuale whatsapp, CUP 2.0, processi di accoglienza e pagamento, televisite ambulatoriali, sviluppo sito web”.

“Particolare attenzione – continua Guerrini – sarà dedicata all’accoglienza e all’accompagnamento all’utenza, soprattutto per le categorie

fragili come anziani o disabili. Come da tradizione abbiamo voluto inaugurare l’anno con un appuntamento per l’inizio dell’esperienza finalizzato,

oltre che alle presentazioni, anche alla formazione generale dei ragazzi e degli Operatori Locali di Progetto (OLP). Quest’anno l’incontro si è

svolto in presenza presso Biblioteca “Giovanni Gronchi” di Pontedera. I volontari, prima di essere inseriti a supporto dei percorsi all’interno

delle sedi, hanno effettuato un percorso formativo di 42 ore di formazione generale finalizzata a fornire informazioni sul Servizio Civile e sulle

modalità di lavoro in team e 35 ore di formazione specifica relativa alle modalità organizzative e operative della struttura alla quale i volontari

sono assegnati. I volontari effettuano, in accordo con le Linee Guida, formazione mirata in tema di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e Trattamento

Privacy. Per i volontari che partecipano al progetto, oltre alla formazione suddetta, nell’ambito della formazione specifica, è previsto un percorso

di 38 ore di formazione da erogarsi a distanza a cura del Dipartimento per la trasformazione digitale, coadiuvato dal Dipartimento per le politiche

giovanili e il servizio civile universale”.

Il servizio civile ha una durata complessiva di 12 mesi che viene retribuita con un assegno mensile pari a 507,30 euro. Il progetto presentato

dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest prevede un impegno di 25 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di 5 giorni, compresi dal lunedì al sabato,

con obbligo da parte del volontario di partecipare alla formazione generale e specifica.

Ecco in dettaglio i progetti, le sedi, gli OLP e i nomi dei volontari di servizio civile impegnati nel percorso:

TELEMEDICINA

SEDE: Presidio Ospedaliero Viale Alfieri 36 Livorno

OLP: Stefania Giuntoli

VOLONTARI: Aiello Saverio e Garda Giulia

CARDIOLOGIA

SEDE: Presidio Ospedaliero, Viale Alfieri 36 Livorno

OLP: Elisei Tiziana

VOLONTARI: Angella Aurora e Dimico Gianmarco

PUNTI INFORMATIVI

SEDE: Presidio Ospedaliero Viale Alfieri 36 Livorno

OLP: Paola Ceccarini

VOLONTARI: Iaccarino Ginevra e Toti Aurora

DIREZIONE SANITARIA

SEDE: Presidio Ospedaliero Viale Alfieri 36 Livorno

OLP: Maurizio Cerbone

VOLONTARI: Lucchesi Linda e Manenti Saverio

PUNTI INFORMATIVI

SEDE: Centro Socio Santario Via della Fiera di S.Antonino 3 Livorno Nord

OLP: Riccardo Biagi

VOLONTARI: Giovacchini Micholle e Rossi Lorenzo

PUNTI INFORMATIVI

SEDE: Ospedale di Cecina, Via Montanara 1

OLP: Riccardo Biagini

VOLONTARI: Spina Michele

DIREZIONE SANITARIA

SEDE:Ospedale di Cecina, Via Montanara 1

OLP: Letizia Paoletti

VOLONTARI: Chesi Serena e Marrucci Nicole

DIABETOLOGIA

SEDE: Cittadella della Salute Via dell’Ospedale 1, Campo di Marte,

OLP: Ilaria Cuccuru

VOLONTARI: Aquino Arjay Laurenz e Luchetti Denise

PUNTI INFORMATIVI

SEDE: Cittadella della Salute Via dell’Ospedale 1, Campo di Marte,

OLP: Giuseppina Casali

VOLONTARI: Marioni Irene e Scalici Joshua

DIREZIONE SANITARIA

SEDE: Ospedale San Luca, Via Guglielmo Lippi Francesconi 556 Lucca

OLP: Grandi Maria

VOLONTARI: Alessi Debora e Simonetti Alice

DIABETOLOGIA

SEDE: Ospedale Monoblocco, Piazza Sacco e Vanzetti Carrara

OLP: Massimo Mannucci

VOLONTARI: Angelotti Andreaa Shophia e Iodice Maya

DIREZIONE SANITARIA

SEDE: Ospedale delle Apuane, Via Mattei 21 Massa

OLP: Giada Marchini

VOLONTARI: Donati Michele e Mosti Chiara

TELEMEDICINA

SEDE: Ospedale Versilia,Via Aurelia 335 Camaiore

OLP: Margherita Occhipinti

VOLONARI: Formai Emma e Spagnuolo Giulia

PUNTI INFORMATIVI

SEDE: Ospedale Versilia, Via Aurelia 335 Camaiore

OLP: Giuseppe Carpinteri

VOLONTARI: Orlandi Alessandro e Puccinelli MariaSole

CARDIOLOGIA

SEDE: Ospedale Versilia, Via Aurelia 335 Camaiore

OLP: Lencioni Stefania

VOLONTARI: Del Volgo Federico e Nevetti Davide

SERVIZIO SOCIALE

SEDE: Distretto Via Alvaro Fantozzi 14A, Pontedera

OLP: Barbara Tognotti

VOLONTARI: Bracali Martina e Coffa Giulia

PUNTO INFORMATIVO

SEDE: Presidio Distrettuale, Via Fleming 1 Pontedera

OLP: Silvia Bianchi

VOLONTARI: Del Testa Alessandro e Hyskaj Dolores

TELEMEDICINA

SEDE: Presidio Ospedaliero, Via Roma 151 Pontedera

OLP: Patrizia Ferretti

VOLONTARI: Nahid Salma e Norci Ottavia

DIABETOLOGIA

SEDE: Presidio Ospedaliero, Via Roma 151 Pontedera

OLP: Desi Sollazzi

VOLONTARI: Ceppodomo Alice e Sarr Mama Rokhaya

In foto alcuni momenti dell’incontro con i volontari e della Giornata Nazionale del servizio Civile Universale Stazione Leopolda avvenuta a Pisa nel

dicembre scorso.

(Pierpaolo Poggianti)

