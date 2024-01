(AGENPARL) – mar 02 gennaio 2024 Visualizza questa email nel browser (https://mailchi.mp/41aae7384e32/concerto-duo-di-pianoforte-e-violino?e=bb1172f268)

** Il duo formato dalla pianista Chloe Jiyeong Mun e dalla violinista Jehye Lee.

Il 15 gennaio alle 20:30 presso il Teatro Vascello si terrà il concerto commemorativo del 60° Anniversario dell’Instaurazione dei Rapporti Diplomatici tra Corea-UE.

In occasione del 60° Anniversario dell’Instaurazione dei Rapporti Diplomatici tra Corea-UE si terranno vari concerti in diversi paesi come Austria, Belgio, Spagna e Ungheria. Nella tappa italiana sarà protagonista il duo formato dalla pianista Chloe Jiyeong Mun e dalla violinista Jehye Lee.

In questo concerto si potranno ascoltare composizioni come R.Schumann 3 Romances op.94, C.Schumann 3 Romance op.22 e Franck Violin Sonata eseguite dalla pianista Chloe Jiyeong Mun, che ha suonato nei palcoscenici più prestigiosi insieme alle orchestre più rinomate nonché vincitrice del Concorso Internazionale di Ginevra2014 e del Concorso Pianistico Ferruccio Busoni 2015, e dalla violinista Jehye Lee, il “violino di spalla” più giovane della storia dell’Augsburg Philharmonic Orchestra (2013) nonché la prima violinista donna di origini orientali ad esser stata nominata “violino di spalla” dell’Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese (2015).

INGRESSO GRATUITO

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

