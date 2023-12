(AGENPARL) – dom 31 dicembre 2023 Manovra Bilancio, F. Rossi (FdI): “Taglio cuneo fiscale, 10 Miliardi di euro nelle tasche degli italiani”

Firenze, 31 dicembre 2023. “Con il taglio del cuneo fiscale e l’accorpamento delle prime due aliquote al 23% per i redditi fino a 28 Mila euro, circa 14 milioni di persone beneficeranno dal taglio delle tasse. Per la prima volta, dopo moltissimi anni, un governo restituisce una significativa parte di soldi ai cittadini”. A dirlo è Fabrizio Rossi, Deputato e coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana.

“Inoltre, l’esecutivo Meloni non si è fermato a questo provvedimento ma ha investito nella Famiglia con ben 1,6 Miliardi di aiuti, per non parlare del rinnovo dei contratti, fermi a anni, del lavoro del pubblico impiego per circa 5 Miliardi, per arrivare a quelli per la Sanità con 3 Miliardi di euro in più solo in questo anno. Chiudiamo così un anno record per l’occupazione e per la Borsa italiana con il rialzo di quest’ultima più alto in Europa, centrando gli obbiettivi del Pnrr. Tutto questo l’abbiamo fatto con i fondi che avevamo a disposizione, che a dire il vero erano davvero pochi per via delle scellerate scelte dei governi passati. Ma le misure più urgenti sono state fatte, come quella relativa al super bonus, con la salvaguardia di chi ha fatto cose in regola. Adesso ci aspettano nuove sfide. Sono fortemente convito che il governo Meloni sarà in grado di affrontarle nel miglior modo, per il bene di tutti gli italiani”. Conclude Fabrizio Rossi, Deputato e coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana.

dott. Franco Ferretti – Giornalista pubblicista

Collaboratore parlamentare On.le Fabrizio Rossi

Camera dei Deputati – Roma