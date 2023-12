(AGENPARL) – ven 29 dicembre 2023 MANOVRA, BRUNO (M5S): BENE APPROVAZIONE ODG SU LEGGE TEATRO IN CARCERE

Roma, 29 dic. – “Venerdì 22 dicembre è successo un fatto straordinario. I detenuti-attori del Teatro Libero di Rebibbia con rappresentanti delle Istituzioni si sono ritrovati insieme, sul palcoscenico del Teatro Argentina di Roma, a recitare i versi della Commedia di Dante. Il pubblico che ha affollato il teatro è stato testimone di un rito in cui ogni giudizio è stato sospeso. Sul palco si alternavano semplicemente attori in perfetta armonia. Grazie alla magia del teatro, a nessuno interessava il curriculum o la fedina penale, perché quando si sta assieme attorno al fuoco dell’arte quello che conta è solo la verità che si mette in scena e l’umanità che si manifesta nella sua forza e nelle sue fragilità. Su quel palco c’erano quattro attori che nel carcere di Rebibbia hanno scoperto il teatro, che ha letteralmente cambiato loro la vita, grazie alla Fondazione “Enrico Maria Salerno”, che quest’anno festeggia 20 anni di attività. E assieme a loro, a recitare c’erano il Presidente e un consigliere del Teatro di Roma, Il Presidente della Commissione Cultura della Camera On. Federico Mollicone, ed io, primo firmatario della proposta di Legge Teatro in ogni Carcere che la legislatura scorsa stava completando l’iter con il consenso unanime di tutte le forze politiche. Consenso che sono fiducioso ci sia anche adesso: ne è testimone quello che ho appena raccontato, il parere positivo del governo a questo odg, per cui ringrazio e il fatto che la maggioranza abbia depositato un progetto di legge sullo stesso tema a prima firma proprio del presidente Mollicone. In conclusione, vorrei ricordare alcune delle tantissime cose che stanno portando all’attenzione pubblica l’importanza della pratica teatrale nelle nostre carceri come Insostituibile strumento di evoluzione sociale. Il leone d’oro alla carriera ad Armando Punzo, uno dei pionieri del teatro in carcere. Il grande successo di pubblico per il film “Grazie Ragazzi ” con Antonio Albanese, “Dialoghi di libertà”: il primo festival del teatro carcere del sud Italia ad Arienzo, un piccolo paese del casertano che si è visto invaso da più di duemila persone. La tre giorni di “sentieri incrociati ” a Pesaro. Progetto sostenuto dal ministero della cultura ed organizzato dal coordinamento nazionale teatro carcere nell’ambito del protocollo di intesa con il ministero della giustizia. E non ultimo il voto dell’aula a questo odg come presa d ‘atto ufficiale che calendarizzare e approvare tutti assieme e senza divisioni una legge sul teatro in carcerare, una misura capace di rendere la nostra società un posto migliore”.

Lo ha dichiarato il deputato del Movimento 5 Stelle Raffaele Bruno, intervenendo in aula sulla manovra e primo firmatario dell’org approvato dal Governo.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle