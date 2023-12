[acspro] [CRUmbria-News] “La DGR adottata dalla Giunta Tesei, contro ogni logica di programmazione e senza rispettare i criteri della normativa in materia, conferma il decadimento della sanità pubblica Umbra”

(AGENPARL) – ven 29 dicembre 2023 Nota dei Gruppi Pd e M5S: “Sono ormai incontrovertibili i dati che indicano

(Acs) Perugia, 29 dicembre 2023 – “Ormai il decadimento della sanità Umbra

è una brutta realtà. Basta recarsi in un qualsiasi ospedale o distretto o

provare a prenotare una visita per rendersene conto. Per questo siamo tutti

chiamati a lavorare per salvare la sanità pubblica rendendola accessibile a

tutti”, così i gruppi di minoranza PD E M5S del Consiglio regionale, dopo

l’atto di delibera della Giunta che prevede la riorganizzazione delle rete

ospedaliera regionale.

“Questa Giunta – viene evidenziato dai consiglieri regionali – continua

a produrre, in assenza di uno straccio di Piano Sanitario Regionale, atti di

programmazione sanitaria con una modalità quasi pirotecnica, vista la

rapidità con cui vengono modificati gli orientamenti, gli obiettivi e le

scadenze temporali. La delibera adottata ieri tenta una ibridazione tra tre

precedenti atti di programmazione: l’istituzione del cosiddetto ‘terzo polo’

tra Spoleto e Foligno; il supposto piano di efficientamento della spesa

sanitaria ed un riordino della rete ospedaliera, tutto proteso a

salvaguardare le opportunità per l’ospedalità privata e trascurando, in

maniera colpevole, i problemi della rete pubblica che di fatto lascia sul

campo 20 Strutture Complesse, di cui 7 solo dalla istituzione del cosiddetto

‘Terzo polo’ Foligno- Spoleto, con accorpamenti, che penalizzano

fortemente alcuni ospedali. Questo atto – osservano i consiglieri regionali

– si caratterizza, tra l’altro, per la totale mancanza di qualsivoglia

tracciabilità delle responsabilità sul piano tecnico in merito alla sua

formulazione, mancando la figura dell’istruttore, del dirigente attestante la

legittimità dello stesso, nonché del direttore come si evince dall’atto

pubblicato”.

“Sono ormai incontrovertibili i dati che indicano la cattiva gestione della

rete ospedaliera pubblica – aggiungono i consiglieri PD e M5S – soprattutto

non sussiste alcun presupposto né di tipo logico, né economico, né

giuridico per allargare ulteriormente l’offerta dei posti letto a pagamento

del servizio sanitario regionale, peraltro già con notevoli problemi di

equilibrio economico delle aziende sanitarie, a imprenditori privati. Non

viene infatti rispettato il parametro 3,7 × 1000 abitanti previsto dalla

legge, essendo diminuita la popolazione in Umbria dal 2016 ad oggi, e quindi

quanto previsto nella DGR, assunta in modo discrezionale, è del tutto

sbagliato”.

“Va anche sottolineato che l’iniziativa imprenditoriale esclusivamente

privata in ambito sanitario non necessita di programmazione né di pareri del

Ministero mentre i posti letto pubblici o convenzionati, che sono sempre

pubblici, sono oggetto di programmazione e non possono aumentare in virtù

del parametro esposto. Quindi la delibera, da questo punto di vista, risulta

illegittima, a meno che non venga esplicitato che gli 80 posti pubblici

convenzionati, non si intende ricavarli a scapito delle strutture ospedaliere

o equiparate previste dalla DGR 212/2016, che viene utilizzata per

cristallizzare la situazione”.

“Peraltro l’inganno è nei dettagli, come noto, e a leggere la delibera –

continua la nota -, per quanto riguarda la vicenda stadio-clinica a Terni, ci

si rende conto che la Giunta quando affronta il tema della programmazione dei

posti letto privati fa esplicito riferimento alla disciplina dell’art.8

quinquies del D.Lgs 502/92 che prevede requisiti specifici e procedure

selettive periodiche per l’affidamento delle convenzioni e non la legge

stadi, rendendo fake news le dichiarazioni roboanti dei politici di destra,

di fatto una nuova narrazione buona per le campagne elettorali, ma dannosa

per la città di Terni. Facciamo notare che la Delibera in questione non è

neanche esecutiva, rimandando ai tecnici l’attuazione della stessa assunta in

modo del tutto discrezionale, anche in relazione a pareri del ministero. È

assurdo assumere un atto con procedura di mera discrezionalità ( art.17

comma 1 regolamento Giunta) su una materia disciplinata dalle legge, che

stabilisce criteri rigidi da rispettare”.

“Tra l’altro, dopo un accurato controllo, ci risulta che il parere del

Ministero, che auspichiamo venga reso pubblico, non si esprimerebbe sui posti

letto privati o privati convenzionati. Questa mattina – fanno sapere ancora

i consiglieri Pd e M5S – abbiamo provveduto ad effettuare un accurato

accesso agli atti, che sottintendono la delibera, che porteremo

all’attenzione dei cittadini, perché legata alla salute delle nostre

comunità, e degli organi dello stato competenti ai fini della valutazione di

legittimità dal punto di vista giuridico e contabile. Si tratta, infatti,

anche di una situazione che aggraverebbe ulteriormente il dato tra costo e

servizio erogato. La stessa Corte dei Conti, da parte sua, nel giudizio di

parifica, ha più volte richiamato l’attenzione della Giunta su una gestione

più efficiente della rete ospedaliera”.

“Nella delibera in questione – sottolineano gli esponenti Pd e M5S -,

oltre ai posti letto e molto altro, si parla anche dei Pronto soccorso e di

improbabili collaborazioni pubblico-privato, senza tenere conto che questo

tipo di strutture devono avere alle spalle un vero ospedale, altrimenti si

rischia di tornare indietro di trent’anni con grave nocumento per i

cittadini. Anche rispetto alla medicina di territorio viene fuori molto fumo

quando invece servirebbe una riorganizzazione sensata che necessita

ovviamente di una forte volontà politica regionale e nazionale”.

“Soprattutto dopo l’emergenza Covid è ora di pensare ad un nuovo modello

di sanità e quindi a un nuovo modello di convenzione dei mmg che è nelle

mani del Governo nazionale, ai fini della attuazione di vere case di

comunità. Tuttavia – concludono – nel frattempo abbiamo il dovere morale di

fermare questa deriva che in Umbria sembra purtroppo inarrestabile, a partire

dall’atto prodotto. Dobbiamo salvare la sanità pubblica e renderla

accessibile a tutti”. RED/as

link alla notizia: http://www.consiglio.regione.umbria.it/node/76402