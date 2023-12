richiesta PEC autodichiarazione + doc id

(AGENPARL) – gio 28 dicembre 2023 Allegato n. _

DICHIARAZIONE (ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________, nato a ________,

il ________, residente in ____________________________________, codice fiscale

__________________________________________, titolare/legale rappresentante/socio di

società

collettivo/socio

accomandatario,

dell’operatore

economico

_______________________________________, avente sede in ________________, Via/Largo

__________________________________, codice fiscale ____________________,consapevole

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le dichiarazioni

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi dichiara sotto la propria responsabilità:

 di non essere incorso in una delle cause di esclusione automatica previste dall’articolo 94 e

in una delle cause di esclusione non automatica stabilite dall’articolo 95 del decreto

legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni;

ovvero

 trovandosi, a norma dell’articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

e successive modifiche ed integrazioni, in una delle situazioni previste dagli articoli 94, ad

eccezione del comma 6, e 95, ad eccezione del comma 2, del predetto Codice, di aver

adempiuto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 e che si sono verificate le condizioni di cui al

comma 6 del citato articolo 96. A tal fine, dichiara di aver risarcito o di essersi impegnato a

risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, di aver chiarito i fatti e le

circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver

adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale

idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; al riguardo, allega la seguente documentazione:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

 che sono decorsi i termini previsti dall’articolo 96, comma 10, del Codice, con riferimento

alle cause di esclusione di cui all’articolo 95,comma 1, lett. a), b), c), d) ed e).

 che l’operatore economico e tutti gli altri soggetti indicati all’art. 94 del decreto legislativo

31 marzo 2023, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, non sono incorsi in una delle

cause di esclusione automatica, ivi previste, e in una delle cause di esclusione non automatica

disciplinate dall’articolo 95.

ovvero

 che

l’operatore

economico

ovvero

________________

Sigg.ri___________________________________________________________________

si trovano, a norma dell’articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e

successive modifiche ed integrazioni, in una delle situazioni previste dagli articoli 94, ad

eccezione del comma 6, e 95, ad eccezione del comma 2, del predetto Codice, hanno

adempiuto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 e si sono realizzate le condizioni di cui al comma

6 del predetto articolo 96. A tal fine dichiara che tali soggetti hanno risarcito o si sono

impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, hanno chiarito i fatti

e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e

hanno adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al

personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; al riguardo, allega la seguente

documentazione:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

______________________________________________________

 che si sono verificate le condizioni di cui all’articolo 97 del Codice, fermo restando quanto

previsto dall’articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, con riferimento ad un partecipante al RTI o al

consorzio, ad una consorziata esecutrice o avente i requisiti di cui il consorzio si è avvalso

(nel caso di consorzio ordinario, consorzio di imprese artigiane, consorzio stabile), i quali

sono interessati da una causa automatica o non automatica di esclusione.

Firma

Si allega copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.