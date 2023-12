CS ABRUZZO-TRIBUNALI: PROROGA AL 1 GENNAIO 2026 NEL MILLEPROROGHE, LA NOTA DEI PARLAMENTARI FDI

(AGENPARL) – gio 28 dicembre 2023 *COMUNICATO STAMPA*

*ABRUZZO-TRIBUNALI. SIGISMONDI, LIRIS, TESTA (FDI): OK A PROROGA AL 1

GENNAIO 2026 NEL MILLEPROROGHE. IMPEGNO MANTENUTO. *

“Il decreto Milleproroghe approvato oggi dal Consiglio dei ministri

contiene la proroga dell’apertura dei tribunali di Avezzano, Lanciano,

Sulmona e Vasto fino al 1 gennaio 2026. Una misura che permetterà di

lavorare con maggiore serenità alla revisione della geografia giudiziaria.

Il governo Meloni conferma, così, la grande attenzione dimostrata da sempre

nei confronti dei tribunali abruzzesi. Non sfugge infatti come, a

differenza del passato, non vi sarà bisogno di emendamenti al decreto

poiché la proroga è già contenuta nel testo approvato dal Consiglio dei

ministri. Abbiamo, dunque, mantenuto l’impegno preso con i territori, con i

presidenti delle Province, con i sindaci, e con i presidenti degli ordini

forensi. Siamo contenti del lavoro di squadra che ha portato a questo

risultato e che ha visto impegnati oltre a noi parlamentari abruzzesi di

Fratelli d’Italia anche il presidente della Regione Abruzzo, *Marco

Marsilio*, che sul tema ha promosso specifiche riunioni con i ministri

interessati. Un ringraziamento va al presidente del Consiglio *Giorgia

Meloni,* ai ministri *Nordio* e *Ciriani* e al sottosegretario *Delmastro*

per aver accolto e sostenuto la nostra richiesta di proroga”. E’ quanto

dichiarano, in una nota congiunta, i parlamentari abruzzesi FdI, *Etelwardo

Sigismondi, Guido Liris, Guerino Testa. *

