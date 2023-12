COMUNE DI ANCONA – UFF STAMPA – COMUNICATI DI GIOVEDI 28 DICEMBRE

(AGENPARL) – gio 28 dicembre 2023 UFFICIO STAMPA

Comune di Ancona

largo XXIV Maggio, 1

Ancona, 28 dicembre 2023

CONCERTO CAPODANNO 2024 – Il primo dell’anno al Teatro delle Muse l’Orchestra Fiati di

Ancona proporrà i brani più belli tra Italia e Austria. Prenotazione obbligatorio sul sito

eventbrite

Come da tradizione, Ancona celebra il nuovo anno con il Concerto dell’Orchestra Fiati al

Teatro delle Muse, in programma il 1° gennaio alle ore 17:00 con ingresso libero.

Un regalo dell’Amministrazione comunale ai cittadini per inaugurare il 2024 con la bellezza

e la solennità dei brani classici più rinomati e apprezzati in tutto il mondo.

Il programma di questa edizione, intitolata “Tra italia e Austria”:

– Otto M. Schwarz – Il giro del mondo in 80 giorni

– Giacomo Puccini – Tosca – Vissi d’arte

– Josef Strauss – Sport Polka

– Gaetano Donizetti – L’Elisir d’amore – Una furtiva Lagrima

– Johann Strauss jr. – Annen Polka

– Giacomo Puccini – Bohème – Mi chiamano Mimì

– Johann Strauss – Auf der Jagd

– Giacomo Puccini – Turandot – Nessun dorma

– Giuseppe Verdi – La traviata – Libiamo, ne lieti calici

L’ Orchestra è diretta dal M° Mirco Barani.

Soprano: Giulia Costantini; tenore: Baniamino Son.

Per accedere al concerto è richiesta la prenotazione sul sito http://www.eventbrite.it.