aun 28 dicembre 2023 (pag 2+ foto)

(AGENPARL) – gio 28 dicembre 2023 *politiche sociali: assessore Coletto riceve la squadra di 4° categoria

dell’Ellera Calcio per festeggiare i successi sul campo*

(aun) – Perugia 28 dic. 023 – Un momento di allegria per lo scambio degli

auguri per le Festività Natalizie e anche per condividere la soddisfazione

dei risultati raggiunti sul terreno di gioco: i giocatori della squadra di

4° categoria dell’Ellera Calcio, ora capofila in Umbria del campionato

interregionale Umbria – Marche Fgci della Divisione Calcio Paralimpico e

sperimentale, rivolto ai ragazzi con deficit psichici e cognitivi, ha fatto

visita all’assessore alla Salute e alle Politiche sociali della Regione

Umbria, Luca Coletto, che già dallo scorso anno ha fortemente sostenuto

l’iniziativa sportiva portata avanti dall’organizzatore Armando Marcucci

dell’Asd Ellera Calcio, con il contributo della Comunità di Capodarco di

Perugia e dell’Associazione Fuorigioco.

Nella sede dell’assessorato regionale è arrivata una rappresentanza degli

atleti che stanno disputando il campionato, insieme a Armando Marcucci

Delegato Regionale FIGC DCPS, Alessio Mariotti presidente Asd Ellera

Calcio, Francesca Bondì della Comunità di Capodarco, oltre ai genitori di

alcuni giovani impegnati nell’attività agonistica.

“Oggi è una giornata di festa – ha detto l’assessore Coletto – vi ritrovo

con grande piacere dopo qualche mese per complimentarmi con voi per gli

ottimi risultati raggiunti”.

Rivolgendosi ai genitori che hanno ringraziato per l’opportunità di

crescita fisica, sportiva ed umana offerta ai propri figli attraverso

questa attività sportiva, l’assessore ha sottolineato “l’importanza di

attuare politiche che possano rispondere il più possibile a un progetto di

vita personalizzato per ogni persona con disabilità che, necessariamente,

come ognuno di noi, deve avere la possibilità di vivere in modo pieno la

propria esistenza”.

“Per fare ciò – ha proseguito Coletto – è richiesto un forte impegno delle

istituzioni, ma anche di tutti noi e la Regione Umbria non farà certo

mancare il suo contributo per dare piena attuazione all’articolo 19 della

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e per creare un

sistema in cui cresce sempre di più il senso di responsabilità,

partecipazione e condivisione”.