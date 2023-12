(AGENPARL) – mar 26 dicembre 2023 Gentilissimi,

al link in calce è disponibile il testo del comunicato in oggetto.

Cordialmente,

L’Ufficio Stampa e Comunicazione MiC

https://cultura.gov.it/comunicato/25717

[https://cultura.gov.it/fe/mibact/image/social-default.png]

Musei, Sangiuliano: “Successo per aperture di Natale e Santo Stefano”

Oggi il Ministro in visita a Palazzo BarberiniIl Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha visitato questa mattina le Gallerie…

cultura.gov.it