A Bancali acqua non adatta al consumo umano diretto

Ordinanza n. 130 del 21/12/2023

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO DIRETTO – LIMITAZIONE AL

CONSUMO PER NON CONFORMITA’ PARAMETRI PARTE B all. 1 D.Lgs 18/23LOCALITA’ BANCALI .

IL SINDACO

VISTA la nota, prot. 252739/23, con la quale l’ASLSassari Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione ha comunicato che:

Servizio hanno evidenziato la non conformità, per il parametro NITRITI in ragione di 0.68 mg/l a

quanto previsto dal D.Lgs 18/23, nel punto di seguito indicato: Sassari loc. Bancali font. Pubblica

chiesa”. Per quanto sopra si chiede un provvedimento di “limitazione nell’uso alimentare

dell’acqua erogata quale bevanda e per la preparazione degli alimenti; può essere utilizzata per

tutti gli usi igienici, compresa l’igiene personale”.

CONSIDERATO NECESSARIO provvedere a tutela della salute pubblica ad emettere, ai

sensi del D.LGS. 31/01, provvedimento cautelativo fino all’effettuazione di ulteriori controlli

dai quali emerga la conformità ai parametri;

VISTA la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell’incolumità

pubblica e dell’ambiente;

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l’art. 10 del D.Lgs. n.31/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

ORDINA

è fatto divieto di utilizzare per il consumo umano quale bevanda e per la preparazione

degli alimenti l’acqua erogata dalla rete idrica comunale nelle sotto indicate vie cittadine:

LOCALITA’ borgata di BANCALI.;

E’ consentito l’utilizzo per gli usi igienici compresa igiene personale.

– all’Ente Gestore Abbanoa Spa di effettuare i controlli interni previsti dalla D.Lgs. 31/2001

comunicando entro 48 ore, al Dipartimento di Prevenzione- Servizio Igiene degli alimenti

e della Nutrizione della ATSSardegna di Sassari, le cause della non conformità, i tempi

previsti per il rientro dei paramenti e gli esiti favorevoli dei controlli interni;

– all’Ente Gestore di provvedere al fine di fornire acqua con i requisiti richiesti dal D.Lgs

31/01 tramite il posizionamento di autobotti;

DISPONE

che il presente provvedimento, per il tempo di validità, sia reso noto alla cittadinanza

mediante avvisi pubblici, affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell’ Ente;

Contro il presente provvedimento dalla data di pubblicazione entro 60 giorni può essere

proposto ricorso al T.A.R. con sede a Cagliari oppure, in alternativa, entro 120 giorni

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza de inviata tramite posta elettronica certificata a:

SettorePolizia Municipale, sede

Settore Ambiente, sede

Sassari, 21/12/2021

IL SINDACO

Prof. Gian Vittorio Campus

