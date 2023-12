Agenzia regionale 1627.23 Delli Noci_psicologo del lavoro

(AGENPARL) – gio 21 dicembre 2023 *Bilancio, approvato emendamento su psicologo del lavoro*

*Delli Noci: rendere il luogo di lavoro più sano è un vantaggio per i

lavoratori, le lavoratrici e per le aziende*

Con una modifica alla Legge regionale 10 marzo 2014, n. 8 “Norme per la

sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro”, è stata inserita la

figura dello psicologo del lavoro, a supporto del Comitato regionale di

coordinamento, al fine di migliorare la qualità delle azioni specifiche

direzionate al benessere psicologico e psicofisico dei lavoratori.

La proposta è giunta con un emendamento a firma dell’assessore allo

Sviluppo economico, *Alessandro Delli Noci*, approvata ieri all’unanimità

dal Consiglio regionale.

L’effettiva tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, seguendo

i parametri indicati dal d.lgs. 81/2008 (Attuazione dell’articolo 1 della

legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro) può essere adeguatamente e maggiormente

garantita dal coinvolgimento dello psicologo del lavoro e delle

organizzazioni, che opererà nella direzione del benessere psicofisico dei

lavoratori tramite azioni mirate

Con questo emendamento, dunque, la Regione Puglia promuove il

coinvolgimento nei luoghi di lavoro dello psicologo del lavoro e delle

organizzazioni, allo scopo di operare, in coordinamento con il medico

competente e a supporto del datore di lavoro, nella direzione del benessere

psicofisico dei lavoratori e delle lavoratrici tramite azioni mirate allo

sviluppo di competenze specifiche di gestione dello stress, nonché di

azioni migliorative del clima organizzativo per la riduzione del burnout e

dello stress lavoro correlato.

“Favorire la presenza dello psicologo del lavoro, quale figura innovativa –

ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci –

nell’ambiente organizzativo e aziendale pugliese è un passo importante

nell’ individuazione e nel trattamento per tempo di sintomi psicologici e

comportamentali e di situazioni di disagio psicosociale, legati al clima e

all’organizzazione del lavoro, alla personalità o al contesto di vita del

singolo lavoratore e lavoratrice. Contribuire a migliorare il benessere

lavorativo, personale e sociale, è un nostro dovere e un vantaggio per le

aziende che potranno sostenere i propri lavoratori e prevenire la sindrome

di burnout e fenomeni quali mobbing e molestie sul luogo di lavoro”.