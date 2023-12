(AGENPARL) – mer 20 dicembre 2023 Uil: con nuova Irpef pochi spiccioli per lavoratori e pensionati lucani

Per un lavoratore/trice o pensionato/a lucani con redditi annui lordi

intorno ai 15.000 euro l’aumento netto mensile dovuto alla riduzione

dell’IRPEF, sarà di soli 4 euro; l’aumento sarà di 5 euro per chi ne

guadagna 20.000, di 16 euro per chi ne guadagna 28.000 e di 20 euro per chi

ne guadagna 35.000. Sono i dati diffusi dalla Uil sulla riduzione

dell’IRPEF a tre aliquote, così come contenuta nel decreto attuativo della

riforma fiscale approvato dal Governo.

“E’ una soluzione totalmente insufficiente – è il commento del segretario

regionale Uil Basilicata Vincenzo Tortorelli – a recuperare il potere

d’acquisto perso dalle lavoratrici e dai lavoratori dipendenti, dalle

pensionate e dai pensionati, i cui redditi sono stati erosi, per un lungo

periodo, da un’inflazione a due cifre. Certo, la legge di bilancio conferma

anche il taglio del cuneo fiscale, fortemente rivendicato dalla Uil con la

proclamazione di due scioperi.

Con l’avvio della procedura di presentazione della domanda per ottenere l’

Assegno di inclusione (Adi), il nuovo strumento che partirà il primo

gennaio 2024 in sostituzione del Reddito di cittadinanza come misura di

contrasto della povertà, la presenza di numerose persone agli sportelli del

nostro Patronato Ital – aggiunge Tortorelli – conferma l’esistenza di

un’area di disagio. Dopo la revoca del reddito di cittadinanza che specie

da noi e al Sud ha visto migliaia di persone senza alcun sussidio, la Legge

di Bilancio dello Stato, voluta da questo Governo, accentua il

restringimento dei criteri per accedere al pensionamento anticipato ed

accresce le penalizzazioni previste nei confronti dei lavoratori e

lavoratrici che compiono questa scelta. Le penalizzazioni agiscono sia dal

punto di vista del calcolo di pensione, che nei limiti imposti all’importo

per il periodo di anticipo pensionistico. La Uil aveva chiesto la

detassazione degli aumenti contrattuali di primo e di secondo livello e una

riforma fiscale veramente progressiva che redistribuisse le risorse a

lavoratori dipendenti e pensionati, i contribuenti più fedeli al fisco.

Queste misure sono assenti, così come manca totalmente una vera lotta

all’evasione fiscale, priorità assoluta del nostro Paese”.

