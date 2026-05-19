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Politica Interna

Enciclica Papa, Mazzetti (FI): “Da Chiesa chiaro messaggio di centralità dell’uomo dentro progresso. Facciamone tesoro noi cattolici liberali

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2026 - Roma, 19 mag. – "Bisogna guardare con positività e pragmatismo al progresso tecnologico e l'intelligenza artificiale, di cui l'Italia può essere protagonista, è un grande strumento; tuttavia, essa pone questioni urgenti che la politica deve affrontare. Da tempo mi sto dedicando al tema, oggetto anche di un importante convegno al Consolato di New York, promosso con l'Intergruppo 'Progetto Italia' di cui sono Presidente, nato proprio per favorire il confronto sull'innovazione, promuovendo proposte e buone pratiche. In quella sede parlammo esplicitamente di centralità dell'umano a tutto tondo. Il progresso tecnologico ha senso, infatti, solo se ha come basi la dignità umana e l'etica. In questa fase è fondamentale il ruolo della Chiesa, che ha ribadito la centralità di un umanesimo cristiano come principio alla base di tutta la società. L'enciclica di Papa Leone XIV porta un messaggio di cui fare tesoro e che debe essere tradotto in pratica da chi si riconosce nel cattolicesimo liberale. Questo si sostanzia nel garantire il lavoro umano, la trasparenza, l'applicazione dell'IA anche all'ambito sanitario, senza dimenticare una governance etica dell'IA, la formazione e la sovranità tecnologica sull'IA, a livello europeo e italiano".

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