Senato della Repubblica – 9ª Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2026 - Oggi, 19 maggio 2026, la 9ª Commissione del Senato è riunita e svolge attività che includono anche il settore agricolo; la Commissione è mista (industria + agricoltura).
Attività del 19 maggio 2026 (verificate):
📌 Ore 13:15 – Ufficio di Presidenza integrato 📌 Ore 14:00 – Plenaria (n. 302)
- Esame del ddl 1891 (prezzi petroliferi) – sede consultiva
- Esame dello schema di decreto legislativo sugli incentivi (AG 394)
- Esame atti UE COM(2026)100 e COM(2026)321 (accelerazione industriale, EU Inc.)
- Esame atti su crisi industriali complesse
- Esame ddl su spreco alimentare, rete città madri del made in Italy, registro pizzaioli, ecc.
📌 Ore 18:00 – Seduta congiunta 8ª e 9ª Commissione
- Esame congiunto dei ddl sulla fauna selvatica (modifiche alla legge 157/1992)
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