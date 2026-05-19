[Comune Palermo] Amat – Dichiarazione consigliera Amella

(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2026 - trasporto pubblico cittadino. Le denunce dei sindacati AMAT sul mancato
completamento delle assunzioni, sui mezzi fermi e sull'assenza di risposte
da parte dell'amministrazione Lagalla sono estremamente gravi e meritano
immediata attenzione.
Una città come Palermo non può permettersi un servizio pubblico
inefficiente mentre lavoratori e cittadini continuano a pagare il prezzo di
ritardi, disorganizzazione e mancanza di programmazione.
Chiediamo al sindaco Lagalla di riferire urgentemente in Consiglio comunale
sul futuro di AMAT, sulle assunzioni bloccate e sulle azioni concrete che
intende mettere in campo per evitare il collasso del servizio».
comunale e componente della terza commissione consiliare che ha competenza
sulle aziende partecipate.