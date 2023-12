Pattinaggio di figura, a Pinerolo lo spettacolo dei campionati italiani 2024 – Comunicato stampa

(AGENPARL) – mer 20 dicembre 2023 FIGURA, A PINEROLO LO SPETTACOLO

DEI CAMPIONATI ITALIANI 2024

Venerdì 22 e sabato 23 dicembre, allo Stadio Olimpico del Ghiaccio, in programma la due giorni che assegnerà i titoli tricolori delle quattro categorie senior e della danza junior con in pista tutti i migliori atleti del panorama nazionale

Venerdì 22 e sabato 23 dicembre lo Stadio Olimpico del Ghiaccio di Pinerolo sarà teatro della due giorni dei Campionati Italiani 2024 di pattinaggio di figura.

Ben 54 gli atleti ai nastri di partenza di una due giorni dedicata alle quattro competizioni senior con l’aggiunta della danza junior.

L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, in collaborazione con l’Asd Sporting Club Pinerolo, si annuncia decisamente importante in quanto dovrà sciogliere gli ultimi dubbi relativi alla composizione della delegazione azzurra che prenderà parte agli Europei di Kaunas (Lituania) in programma nella prima metà di gennaio.

Tra le coppie di artistico, c’è grande attesa per lo scontro tra Sara Conti-Niccolò Macii – reduci dal secondo posto alle Finali di Grand Prix di Pechino -, Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini – anch’essi protagonisti di una prima parte di stagione di alto profilo con la quinta posizione nell’ultimo atto del circuito internazionale in Cina – e Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, a podio in entrambe e partecipazioni del Grand Prix. Completano il quadro Irma Caldara-Riccardo Maglio e Anna Valesi-Manuel Piazza.

In campo maschile, con l’assenza di Daniel Grassl, sarà appassionante la sfida tra il detentore del titolo Matteo Rizzo e coloro che hanno completato il podio della scorsa edizione: Nikolaj Memola e Gabriele Frangipani. Esordio sulla scena nazionale per l’italo canadese Corey Circelli e partecipazione anche per il torinese Raffaele Zich.

Nel settore femminile partita più che mai aperta e combattuta. Sul ghiaccio la vincitrice delle ultime tre edizioni Lara Naki Gutmann, la recente vincitrice del Tallin Trophy in Estonia e del Golden Spin di Zagabria Sarina Joos ma anche Anna Pezzetta, Ginevra Lavinia Negrello e Marina Piredda. Un gradino sotto, almeno nei pronostici della vigilia, le altre quattro concorrenti in gara.

Infine, nella danza – con i pronostici tutti a favore di Charlene Guignard e Marco Fabbri, a caccia del sesto sigillo consecutivo – è annunciata grande battaglia alle loro spalle tra Leia Dozzi-Pietro Papetti, Victoria Manni-Carlo Röthlisberger, Giorgia Galimberti-Matteo Libasse Mandelli (questi ultimi in arrivo dalla categoria junior) e, infine, il tandem di nuova formazione composto da Lavinia Casteller e Vladislav Kasinskii.

L’accesso alle gare sarà gratuito.

Venerdì prevista la diretta per tutte le gare senior su Eurosport 2 e Discovery+ mentre sabato su Eurosport 1 e Discovery+.

La danza junior sarà invece visibile in streaming su FISG TV, il canale in streaming della Federghiaccio.

Di seguito la pagina con il programma e i risultati.

Virgolettati RelatoriConferenza Stampa

LUCA SALVAI, Sindaco di Pinerolo: “Sono orgoglioso di ospitare i Campionati Italiani 2024 di pattinaggio di figura e avere sulla pista del nostro Stadio Olimpico del Ghiaccio tutti i migliori atleti del panorama nazionale! L’evento offre a Pinerolo l’opportunità di raccontarsi a una platea ampissima e allo stesso tempo mette in primo piano le potenzialità di un impianto che è realmente un fiore all’occhiello per il nostro intero territorio. Il mio ringraziamento va quindi alla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio che, in collaborazione con Asd Sporting Club Pinerolo, ha portato in città un’occasione unica e spettacolare per promuovere il pattinaggio”.

BRUNA DESTEFANIS, Assessora allo Sport del Comune di Pinerolo: “Il pattinaggio di figura è una disciplina paragonabile a una forma d’arte: poesia pura non solo per gli appassionati ma anche per il grande pubblico. Ringrazio quindi la FISG per aver scelto Pinerolo, offrendo agli atleti provenienti da tutta Italia la possibilità di scoprire il nostro territorio e rendendo lo Stadio Olimpico del Ghiaccio un palcoscenico di primo piano a livello nazionale”.

GIUSEPPE ANTONUCCI, Consigliere Federale FISG: “In veste di Consigliere Federale sono entusiasta della presenza dei migliori atleti del pattinaggio di figura del panorama nazionale in terra piemontese. Sono certo che non mancherà lo spettacolo e il coinvolgimento del pubblico. Le società e i rispettivi tecnici hanno preparato i propri atleti per mirare ai risultati più alti. In palio, oltre al titolo di Campione d’Italia, c’è la possibilità di affermarsi e di scalare la classifica in funzione delle scelte per le Nazionali. Questo evento rappresenta una nuova opportunità per la promozione di una delle discipline del ghiaccio più seguite. Ammirare dal vivo gli atleti durante eventi importanti come questo, potrebbe essere uno spunto per iniziare a sognare attraverso lo sport e scoprire che alcuni sogni possono avverarsi. Gli organizzatori stanno creando le migliori condizioni per favorire lo svolgimento delle competizioni. Naturalmente la FISG ha a cuore ogni sua attività e anche in questo Campionato vorrà accompagnarne al meglio lo svolgimento. Auguri e in bocca al lupo a tutti i partecipanti”.

ALESSANDRO CIRO SCIRETTI, Presidente del Comitato organizzatore dei Giochi Mondiali Universitari invernali di Torino 2025: “Siamo lieti di essere ancora una volta al fianco della FISG per un evento che si terrà in un palazzetto e in un comune che saranno protagonisti ai Giochi Mondiali Universitari di Torino 2025. Non vediamo l’ora di ammirare in questi giorni le stelle del pattinaggio di figura italiana, che daranno vita a una fantastica competizione per i titoli tricolori qui a Pinerolo. Ovviamente, avremo un occhio di riguardo per i nostri Ambassadors che cercheranno di spingersi più in alto possibile per onorare la rassegna. Colgo l’occasione anche per invitare tutti gli amanti di questo splendido sport allo show Lights on U del prossimo 24 febbraio al Palavela, che vedrà sul ghiaccio una stella come Carolina Kostner in una giornata nella quale presenteremo anche la nostra mascotte”,