262 mila euro al Comune di Pinerolo per valorizzare il Distretto del Commercio e riqualificare i Portici Blu – Comunicato stampa – Comune di Pinerolo

(AGENPARL) – mer 20 dicembre 2023 262 MILA EURO AL COMUNE DI PINEROLO PER

VALORIZZARE IL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO

La Città di Pinerolo è stata ammessa al contributo della Regione Piemonte

per il Distretto Urbano del Commercio, ottenendo 262 mila euro che

saranno utilizzati per riqualificare i “Portici Blu” e come contributi a fondo

perduto alle imprese del distretto.

COMUNICATO, 20 DICEMBRE 2023

Il Comune di Pinerolo stato ammesso dalla Regione Piemonte al contributo destinato ai Distretti

del Commercio ottenendo 262 mila euro.

L’obiettivo del progetto strategico, che ha ottenuto il contributo, è promuovere l’attrattività

commerciale della zona, con particolare attenzione alla qualità e alla vivibilità degli spazi cittadini,

in sintonia con la visione del Distretto Urbano del Commercio (DUC) di Pinerolo “FACCIAMO

CENTRO!”. Le principali linee guida del progetto includono il potenziamento della qualità degli

spazi pubblici e la loro facilità d’uso, lo sviluppo di una politica di comunicazione integrata e la

creazione di un sistema di governance basato su competenze e conoscenze per favorire lo

sviluppo del distretto.

Grazie al finanziamento regionale e al co-finanziamento del Comune, saranno attuate le seguenti

azioni:

Riqualificazione dei “Portici Blu”, situati nel quadrilatero dei Portici Nuovi

Il progetto di riqualificazione dei “Portici Blu”, situati nel quadrilatero dei Portici Nuovi, mira a

trasformare uno spazio pubblico con notevoli potenzialità di utilizzo, attualmente considerato un

“vuoto urbano”. L’obiettivo è migliorare l’accessibilità, la gradevolezza, la vivibilità e l’attrattività

dell’area, anche sfruttando lo spazio come location per eventi artistico-culturali. Il progetto, in linea

con le azioni delineate nel documento programmatico del Distretto Urbano del Commercio (DUC),

non solo prevede interventi di manutenzione della struttura porticata esistente, ma si propone di

realizzare una vera e propria riqualificazione per renderla uno spazio più flessibile e adatto ad

accogliere eventi turistico-culturali.

L’investimento complessivo di 186.400,00 euro è finanziato per l’80% attraverso i fondi della

regione, pari a 149.120,00 euro, mentre il restante 20% è cofinanziato con risorse proprie

comunali, ammontanti a 37.280,00 euro.

Contributi a fondo perduto per i commercianti

Il supporto diretto agli operatori del settore commerciale sarà fornito attraverso contributi a fondo

perduto, coprendo fino all’80% della spesa totale. Questo incentivo è rivolto alle imprese con sede

operativa nel territorio del Distretto, sia quelle impegnate nella vendita diretta al dettaglio di beni

che quelle dedite all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all’interno del

distretto.

Un apposito bando sarà pubblicato, indicando le imprese commerciali idonee a beneficiare degli

incentivi, la dimensione complessiva delle attività economiche nell’area interessata e allegando la

cartografia corrispondente. Le attività finanziate potranno riguardare il miglioramento estetico delle

attività commerciali (vetrine, insegne, facciate, tende, pergole, dehors, illuminazione esterna, ecc.),

l’acquisto di macchinari, attrezzature e apparecchiature (solo per l’apertura di nuove attività o

nuove unità locali), l’implementazione di servizi innovativi tra gli operatori e a beneficio dei

consumatori, la fidelizzazione della clientela, e l’implementazione digitale delle imprese (solo

spese in conto capitale). Inoltre, si valuteranno progetti innovativi che contribuiscano alla crescita

delle singole imprese commerciali.

Per quanto riguarda il finanziamento diretto a sostegno degli interventi, è prevista una

compartecipazione finanziaria del 20% da parte delle imprese beneficiarie. Il contributo regionale

ammonta a 104.000,00 euro, con una quota di 26.000,00 euro a carico del Distretto.

Interventi di sistema (spese correnti): Saranno finanziate anche “attività di comunicazione” volte

ad aumentare la visibilità degli esercizi commerciali nel distretto, mirando a attirare potenziali

clienti. Inoltre, è prevista la “formazione degli operatori del commercio” per potenziare le

competenze complessive delle risorse umane attive nel distretto nel campo commerciale. Infine, si

prevede l'”implementazione e consolidamento della struttura gestionale e di governance del DUC”

per promuovere lo sviluppo commerciale del centro e gestire iniziative volte a valorizzare il settore

commerciale. Il contributo regionale ammonta a 12.480,00 euro, al quale si aggiunge un co-

finanziamento di 3.120,00 euro da parte del Comune.

I progetti descritti sono stati delineati dopo un confronto avvenuto nella riunione del 13/09/2022,

successivamente sottoposti all’analisi dei rappresentanti dei commercianti designati per ambito

territoriale, in collaborazione con l’associazione commercianti, durante la riunione del 22/09/2022,

tenutasi nella Sala Rappresentanza del Palazzo Comunale. In tale incontro, si è convenuto di

monitorare mensilmente l’evoluzione degli interventi e di valutare eventuali azioni aggiuntive.

Successivamente, i progetti sono stati rivalutati dalla Cabina di regia il 04/08/2023 e il 14/09/2023,

per poi essere nuovamente presentati ai commercianti il 14/09/2023.

Il coordinato sviluppo di questo insieme di interventi costituisce una parte integrante del

programma del DUC FACCIAMO CENTRO! e contribuirà a consolidare l’operatività del DUC. Si