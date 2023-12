(AGENPARL) – mar 19 dicembre 2023 *RIFORME. FOTI: LA RUSSA SEMPRE DIMOSTRATO GRANDE STIMA E RISPETTO PER

MATTARELLA*

“Chi conosce il presidente del Senato Ignazio La Russa sa bene della grande

stima e del grande rispetto che ha sempre portato nei confronti del

presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ogni malevola interpretazione del suo pensiero, ogni trasposizione delle

sue parole e strumentalizzazione delle stesse, dimostrano la pochezza a cui

è arrivata la politica, e non solo, oggi in Italia”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera,

Tommaso Foti.

Roma, 19 dicembre 2023