COMUNICATO STAMPA: Note magiche nel cuore di Montespertoli: il concerto di Natale della Nuova Filarmonica Amedeo Bassi e dell’Accademia Musicale Amedeo Bassi al Topical

(AGENPARL) – mer 13 dicembre 2023 *Note magiche nel cuore di Montespertoli: il concerto di Natale della

Nuova Filarmonica Amedeo Bassi e dell’Accademia Musicale Amedeo Bassi al

Topical*

Montespertoli (FI), 13 dicembre 2023/ – La magia del Natale si

diffonderà nell’aria*domenica 17 dicembre alle ore 21.00* alla Sala

Topical, grazie al Concerto di Natale organizzato dalla Nuova

Filarmonica Amedeo Bassi e dall’Accademia Musicale Amedeo Bassi.

La serata sarà guidata dal*maestro Massimo Annibali*, direttore

d’orchestra, che condurrà la Nuova Filarmonica in un viaggio attraverso

un repertorio coinvolgente. Parteciperà alla performance la*cantante

Giulia Gazzeri*, insieme alla sua classe di canto, che aggiungeranno un

tocco speciale al concerto.

Il programma musicale, accuratamente selezionato, abbraccerà un’ampia

varietà di generi, includendo composizioni di autori celebri come Suppé,

Verdi, Lloyd Webber, Doddridge-Rimbault, Gruber, Haendel e Pierpont. Dai

classici intramontabili alle melodie natalizie, il concerto offrirà un

mix unico di emozioni e atmosfere, perfetto per immergersi nello spirito

festivo.

La Nuova Filarmonica Amedeo Bassi è orgogliosa di presentare questo

straordinario Concerto di Natale come regalo alla comunità, l’ingresso

difatti è gratuito. L’evento rappresenta l’impegno dell’istituzione nel

promuovere l’arte e la cultura, creando un’occasione speciale per

celebrare insieme la bellezza della musica e lo spirito natalizio.

Alessio Mugnaini

Sindaco di Montespertoli