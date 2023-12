(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 Mercoledì 13 dicembre 2023

** Premio in ricordo del Prof. Cattaneo-Vietti

Il premio a lui dedicato è stato messo a disposizione dall’Università Politecnica delle Marche, dall’Università di Genova e dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli.

Sono numerosi i biologi marini italiani che devono parte delle loro conoscenze ed esperienze al Prof. Riccardo Cattaneo-Vietti, scomparso prematuramente nel 2021. Ha insegnato all’Università di Genova e all’Università Politecnica delle Marche dove, affascinati dalla sua passione e dalla sua preparazione molti studenti hanno trovato ispirazione per la loro carriera.

“Il Prof. Cattaneo-Vietti ha rappresentato un’eccellenza tra i docenti dell’Università Politecnica delle Marche – dice il Rettore Prof. Gian Luca Gregori – dando un contributo importante alle attività scientifiche del nostro Ateneo”.

Lo ricorda anche il prof. Regoli, direttore del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente: “Oltre alla sua grande competenza, Riccardo si distingueva per il suo approccio sempre positivo nell’affrontare i problemi e le sfide della ricerca”.

Sarà ricordato mercoledì 13 dicembre 2023, presso l’Acquario di Genova in occasione del premio a lui dedicato messo a disposizione dall’Università Politecnica delle Marche, dall’Università di Genova e dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli.

Saranno premiati Valerio Micaroni per il miglior articolo scientifico, Davide Spatafora per la miglior tesi di dottorato e Mario Francesco Tantillo per la migliore tesi di laurea magistrale.

