(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 *EUROPEE, BERSANI: PD-5S? OGGI PIU’ SENSATA E GENEROSA POSIZIONE SCHLEIN-

NEL DIRE FACCIAMO COSA INSIEME; TRA QUALCHE MESE GENTE DIRA’ E’ ORA DI

FINIRLA DI FARE POLLI DI RENZO*

Il rapporto Pd-5s? “In questo momento trovo più sensata la posizione del

Pd, Schlein è più generosa (di Conte, ndr) nel dire ‘facciamo una cosa

assieme’. Vorrei dire però a tutti e due che da qui a qualche mese la gente

dirà ‘scusate è ora di finirla di fare i polli di Renzo’, perché questa

destra andrà fino in fondo”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da

Pecora, l’ex segretario del Pd Pierluigi Bersani, intervistato da Geppi

Cucciari e Giorgio Lauro.

