“Le nostre anime di notte” con Lella Costa ed Elia Schilton al Sociale di Pinerolo – Comunicato stampa – Comune di Pinerolo

LE NOSTRE ANIME DI NOTTE

Martedì 19 dicembre alle 21.00 il Teatro Sociale di Pinerolo ospiterà Le nostre anime di notte con Lella Costa ed Elia Schilton. Inserito nel progetto Teatro No Limits, lo spettacolo è fruibile con audiodescrizione (su prenotazione).

tratto dall’omonimo romanzo di Kent Haruf, pubblicato in Italia da NN Editore

adattamento e traduzione Emanuele Aldrovandi

con Lella Costa ed Elia Schilton

regia Serena Sinigaglia

produzione Teatro Carcano

in collaborazione con Mismaondaspettacolo audio descritto

COMUNICATO, 11 DICEMBRE 2023

Prosegue la stagione teatrale di Pinerolo (TO), organizzata dal Comune grazie alla collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo. Martedì 19 dicembre alle 21.00 il Teatro Sociale di Pinerolo ospiterà Le nostre anime di notte spettacolo con Lella Costa ed Elia Schilton.

Addie e Louis sono due vedovi ultrasettantenni, vivono da soli a pochi metri di distanza, si conoscono da anni ma in realtà non si frequentano, almeno fino al giorno in cui Addie fa al vicino una proposta piuttosto spiazzante. Dal momento che, dopo la scomparsa del marito, ha delle difficoltà ad addormentarsi da sola, invita Louis a recarsi da lei per dormire insieme. Non si tratta di una proposta erotica, ma del desiderio di condividere ancora con qualcuno quell’intimità notturna fatta soprattutto di chiacchierate nel buio prima di cedere al sonno. Ma la società non è pronta a concedere a chi entra nel terzo tempo della vita un sogno romantico.

Serena Sinigaglia, regista dello spettacolo, l’ha definito “Una storia lieve, sussurrata nella notte. Niente urla, niente violenza, niente arroganza. Non si sgomita qui per affermare il proprio diritto ad esistere, tutto qui è in punta di piedi, delicato, mite.”

BIGLIETTI SINGOLI

TEATRO SOCIALE

Platea

Intero € 22,00

Ridotto € 19,00*

Galleria

Intero € 20,00

Ridotto € 17,00*

Loggione

Intero € 10,00

Ridotto € 5,00*

Speciale giovani fino 28 anni: € 10,00 in tutti i settori per gli spettacoli in abbonamento.

I possessori della tessera PINECULT hanno diritto a un biglietto a 10,00 € in galleria e platea e a 5,00 € nel loggione

*I biglietti ridotti sono riservati per over 65, universitari, insegnanti, Abbonamento Musei, Tesserati FAI, Clienti del Regionale di Trenitalia, Abbonati alle stagioni a cura della Fondazione Piemonte dal Vivo

PREVENDITA

PUNTO VENDITA PINEROLO

Ufficio del Turismo di Pinerolo

Via Duomo, 1 (fronte Palazzo del Comune)

Telefono 0121.795589

Da martedì a sabato dalle 9.00 alle 14.00.

La seconda domenica di ogni mese dalle 10.00 alle 13.00

(Pagamento solo con carta di credito o bancomat)

ON LINE

sul sito http://www.vivaticket.it – solo biglietti interi

on line sarà applicato un diritto di prevendita

VENDITA SERALE

Presso la cassa del Teatro Sociale di Pinerolo

tutte le sere di spettacolo a partire dalle ore 19.30