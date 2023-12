(AGENPARL) – lun 11 dicembre 2023 COMUNICATO STAMPA

INCONTRO SU EX ILVA, FIM E CISL PIEMONTE: “REGIONE INTERVENGA SUL

GOVERNO”

“Esattamente 4 anni fa (era l’11 dicembre del 2019) l’assessore

al lavoro della Regione, Elena Chiorino, chiedeva con forza

l’intervento del governo, allora presieduto da Giuseppe Conte, a

difesa dei lavoratori piemontesi dell’Ilva, circa un migliaio

all’epoca. Sono passati 4 anni e siamo ancora allo stesso punto.

Manca un serio piano del governo che tuteli le produzioni strategiche

dell’acciaio in Italia. L’Ilva di Taranto e tutti gli

stabilimenti italiani rischiano di saltare, con conseguenze enormi

sul piano dell’occupazione. Per questi motivi chiediamo alla

Regione Piemonte di intervenire con la stessa forza e intensità di

allora presso il Governo centrale, presieduto oggi da Giorgia Meloni,

a difesa dell’occupazione piemontese per evitare un dramma sociale

di vaste proporzioni”. Questo il commento dei segretari di Fim e

Cisl Piemonte, Tino Camerano e Gianni Baratta, dopo l’incontro

odierno in Regione Piemonte sul caso dell’ex Ilva.

