Agenzia regionale 1559.23 Barone_Programmazione invecchiamento attivo 2023 – 2024

(AGENPARL) – lun 11 dicembre 2023 *Approvata la programmazione per il biennio 2023 – 2024 in tema di

invecchiamento attivo*

Su proposta dell’assessorato al Welfare è stata approvata oggi in Giunta la

programmazione per il biennio 2023 -2024 in tema di invecchiamento attivo.

Le risorse disponibili, pari a complessivi 500.000 euro, verranno

utilizzate per la realizzazione di attività dirette a riconoscere e

valorizzare il ruolo delle persone anziane, così da promuovere la

solidarietà, la cooperazione tra le generazioni, la partecipazione alla

vita sociale, civile, economica e culturale. Anche grazie all’accordo di

collaborazione con ARESS, saranno realizzati interventi nei seguenti campi

di attività: sport ed educazione alla salute unitamente alla fruizione del

patrimonio paesaggistico e ambientale locale; impegno civile e volontariato

con la promozione di attività di welfare leggero per potenziare le risposte

ai bisogni specifici degli anziani a maggior rischio di marginalità

sociale; promozione sociale, del lavoro, della formazione permanente così

da favorire la partecipazione attiva della popolazione anziana nei diversi

contesti di vita, permettendo loro di rivestire un ruolo attivo nella

creazione del proprio ambiente sociale e accrescendo un senso di

empowerment, autostima e di autoefficacia personale.

“La promozione dell’invecchiamento attivo e della buona salute sono per noi

aspetti fondamentali – dichiara l’assessora al Welfare *Rosa Barone* –

visti anche gli ultimi dati statistici che delineano per i prossimi decenni

un chiaro invecchiamento della popolazione. Siamo orgogliosi che il nostro

lavoro sia stato valorizzato con il riconoscimento di Reference Site

europeo per l’invecchiamento attivo e in salute dell’ottobre dello scorso

anno a Bruxelles. Lo schema di convenzione approvato oggi ci permetterà di