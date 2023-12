agenzia regionale 1558.23 giunta 11.12.23

(AGENPARL) – lun 11 dicembre 2023 *GIUNTA 11 DICEMBRE: I PROVVEDIMENTI PRINCIPALI*

WELFARE:

La Giunta ha preso atto dell’avvenuta chiusura della piattaforma telematica

per la presentazione di progetti riferiti al Provi e al Provi Dopo di Noi

(Progetti di Vita Indipendente, per persone con disabilità) e ha garantito

la copertura di tutte le domande ammissibili e non finanziate presenti

nella graduatoria con un stanziamento ulteriore di 700.000 euro.

^^^^

La Giunta ha approvato la programmazione per il biennio 2023-2024 in tema

di invecchiamento attivo. Ha approvato l’utilizzo di 300.000 euro mediante

Accordo di Collaborazione tra Regione Puglia e ARESS Puglia per la

realizzazione della proposta di programmazione presentata dall’Agenzia

Regionale per la Salute ed il Sociale diretta alla promozione e

valorizzazione dell’invecchiamento attivo e in buona salute, che riconosca

e valorizza il ruolo delle persone anziane, al fine di promuovere la

solidarietà, la cooperazione tra le generazioni, la partecipazione alla

vita sociale, civile, economica e culturale.

AGRICOLTURA:

Uva da tavola: la Giunta ha approvato i “Criteri e modalità per la

ripartizione della dotazione finanziaria, in favore delle Amministrazioni

Comunali” e ha stabilito che le Amministrazioni Comunali interessate alla

ripartizione della dotazione finanziaria, dovranno procedere alla

pubblicazione dei bandi per la concessione dell’aiuto a favore per le

imprese agricole del comparto dell’uva da tavola pugliese che hanno avviato

alla distillazione le produzioni di uva da tavola non vendute nell’anno

2022.