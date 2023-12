COMUNICATO STAMPA AMA, PIAZZA NAVONA: PRESIDI FISSI, SPAZZAMENTO MIRATO E RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO GLI STAND DELLA “FESTA DELLA BEFANA”

(AGENPARL) – dom 10 dicembre 2023 COMUNICATO STAMPA

PIAZZA NAVONA, AMA: PRESIDI FISSI, SPAZZAMENTO MIRATO E

RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO GLI STAND DELLA “FESTA

DELLA BEFANA”

PACE: “PER LA PRIMA VOLTA PASSAGGI GIORNALIERI RIPETUTI DI RACCOLTA”

Anche a piazza Navona sbarca la raccolta differenziata dei rifiuti per un Natale all’insegna

della sostenibilità ambientale. E’ scattato, infatti, il servizio presso gli stand allestiti per la

“Festa della Befana” che avrà quest’anno per la prima volta passaggi mirati, ripetuti tutti i

giorni fino alla fine dell’evento. Tre gli orari di raccolta: dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21

presso ogni singolo stand, e dopo l’1 di notte presso i 4 punti di ritiro posizionati agli angoli

della piazza. Eco-informatori aziendali hanno consegnato nei giorni scorsi agli operatori

del mercatino natalizio i calendari con le modalità, gli orari di raccolta e le varie frazioni

riciclabili: imballaggi in carta e cartone; contenitori in plastica, metallo, alluminio, oltre ai

materiali non riciclabili. Il servizio straordinario si affianca ai presidi fissi con operatori AMA

addetti allo spazzamento e allo svuotamento dei cestini getta-carte durante l’intero orario

di apertura degli stand della “Festa della Befana”: presidio raddoppiato durante i giorni

festivi e prefestivi in cui si prevede più affluenza di romani e turisti.

Per il Presidente di AMA S.p.A., Daniele Pace “l’azienda sta intensificando i servizi di

pulizia e spazzamento in tutti i quadranti cittadini, soprattutto in questi giorni e in vista delle

prossime festività natalizie. I servizi di pulizia ad hoc e il potenziamento della raccolta

differenziata mirata, per la prima volta quest’anno con passaggi giornalieri ripetuti, presso

gli stand della Festa della Befana a piazza Navona consentiranno di garantire il decoro per

tutta la durata dell’evento anche a quest’area meta tradizionale di famiglie e bambini”.

Lo comunica in una nota AMA S.p.A.

Roma, 10 dicembre 2023

