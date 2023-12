Uispress n. 44 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 7 dicembre 2023

(AGENPARL) – gio 07 dicembre 2023 Uispress n. 44 – giovedì 7 dicembre 2023 Anno XLI

I progetti Uisp che mettono in movimento l’Italia: il bilancio di un anno di attività con Tiziano Pesce

*Dicembre* è il mese conclusivo per la maggior parte delle attività dei progetti Uisp iniziati alla fine del 2022 e sostenuti da *Sport e Salute*. I progetti *Chi gioca in prima base, Mi.Gio.Act., Un, Due, Tre Sport! *sono relativi al bando del Fondo 80 milioni stanziato da Sport e Salute spa in collaborazione con il Dipartimento per lo Sport / Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre il progetto *Attivati! Stili di vita attivi* contro la sedentarietà rientra nei contributi ordinari 2020-2021 per gli enti di promozione sportiva finanziato integralmente da Sport e Salute spa. “Il rapporto è sicuramente positivo ed è *destinato ad intensificarsi nel tempo*, ponendosi nel solco della riforma dello sport che valorizza il ruolo sociale dello sport”, commenta *Tiziano Pesce, presidente Uisp*

[1] Trasparenza e impatto sociale per l’Uisp: bilancio consuntivo, bilancio sociale e formazione

Si è tenuta *mercoledì 6 dicembre* in modalità on line, con inizio alle ore 17.30, la riunione della *Giunta Nazionale*. Il *presidente Uisp Tiziano Pesce* ha fornito alcuni aggiornamenti su iniziative svoltesi in questi ultimi giorni, a cominciare dal *webinar sul lavoro sportivo*, promosso dai ministri per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone.

*Enrica Francini*, responsabile del Dipartimento Sostenibilità e Risorse, Bilancio e Servizi, ha illustrato il Bilancio consuntivo 2022/2023, e *Gian Nicola Acinapura*, responsabile della Gestione amministrativa Uisp, ne ha esposto in dettaglio le singole voci. *Sara Vito*, responsabile Bilancio sociale e transizione ecologica Uisp, ha illustrato le linee generali del Bilancio sociale Uisp 2022/2023 che verrà presentato al Consiglio nazionale il prossimo 16 dicembre. *Patrizia Alfano*, responsabile Dipartimento Formazione e Ricerca e vicepresidente nazionale Uisp, è intervenuta sugli aggiornamenti in merito alla formazione: regolamento, formazione on demand e prossimi corsi per i dirigenti.

Riportiamo, inoltre, l’articolo che riassume argomenti e approfondimenti [2] trattati nella *Giunta del 2 dicembre scorso*

[3] La 49^ Rassegna dei Gruppi folk torna in pista a Mantova. Una festa con oltre mille partecipanti

*Nata nel 1972*, la Rassegna dei Gruppi folk* organizzata dal Pattinaggio Uisp* è diventata subito, per le sue particolari e coinvolgenti caratteristiche, la manifestazione simbolo del pattinaggio a rotelle, in quanto racchiude in sé i valori fondanti della Uisp. Infatti, dopo mezzo secolo, conserva ancora tutto il suo fascino ed è pronta a scendere in pista *dall’8 al 10 dicembre per festeggiare la 49^ edizione*.

Quest’anno sarà il *Palaunical di Mantova* ad ospitare gli oltre 1100 atleti ed atlete che andranno a comporre il colorato e scatenato spettacolo della rassegna Uisp. “Ogni anno è un’emozione vedere quante pattinatrici e pattinatori si mettono in viaggio da tutta Italia per partecipare alla nostra festa”, dice *Luca Bassetto, responsabile nazionale Pattinaggio Uisp*

[4] Sport sociale sul grande schermo: al Matera Sport Film Festival pellicole che raccontano storie

Sport sociale sul grande schermo: una sfida vinta, a giudicare dal gran numero di opere in concorso e dall’entusiasmo con il quale il pubblico ha partartecipato alle proiezioni. Qual è il bilancio di questa edizione? Quali le prospettive? Ne abbiamo parlato con il direttore del Festival,* Michele Di Gioia* e il neopresidente della giuria, il* giornalista Carlo Paris. *

Il 3 dicembre si è conclusa la 13esima edizione del *Matera Sport Film Festival,* la kermesse dove le emozioni dello sport e del cinema si uniscono. Il tutto si è svolto nella splendida cornice della città dei Sassi. I servizi della *TgR Rai Basilicata* [5]. Ecco i film premiati in questa edizione del Festival

[6] Sport generatore di cosviluppo: la prospettiva europea di SportPerTutti. Parla Salvatore Farina

La due giorni che l’Uisp ha dedicato alla *chiusura del progetto nazionale SportPerTutti*, venerdì 1 e sabato 2 dicembre a Roma, ha rappresentato un’occasione di *approfondimento* e di *illustrazione* del lavoro fatto. Gli interventi di dirigenti Uisp, operatori ed ospiti esterni hanno valorizzato le caratteristiche innovative del progetto, la sua attenzione alla *sostenibilità* e alla creazione di *networking* sul territorio, con organizzazioni sociali ma anche amministrazioni locali ed enti pubblici, come le università.

“Questa esperienza ci deve dare una consapevolezza diversa e l’impegno a tenere in piedi le relazioni costruite, anzi ad incrementarle – dice *Salvatore Farina, responsabile Politiche per la progettazione Uisp* – La novità è che *attraverso lo sport si può modificare il modo di vivere nelle città*, si possono costruire azioni sostenibili per le nostre comunità”

[7] Ginnastica posturale per adulti e anziani: l’Uisp su RaiTre nella trasmissione Elisir

Nel programma Elisir, lo storico spazio quotidiano dedicato alla medicina su *Rai3*, si è parlato di ginnastica posturale e dei benefici che può avere a tutte le età: “È importante eseguire gli esercizi, però poi c’è anche una fase in cui questi esercizi vengono compresi dal sistema nervoso e dal sistema muscolare. Questo tipo di attività ha dei *benefici sia fisici sia emotivo-sociali*”, spiega *Giulia Fosci*, insegnante Uisp Roma.

*GUARDA LA PUNTATA [8]

*”Siamo convinti che per lavorare bene con le persone, *la formazione* dei collaboratori sia fondamentale – spiega *Francesca Brienza, responsabile attività per la grandetà Uisp Roma* – il tipo di attività che svolgiamo con le persone anziane ha l’obiettivo di portare dei *benefici nella vita quotidiana*”.

Giulia Fosci è stata protagonista di un’altra puntata di Elisir nel mese di settembre, in cui ha illustrato le attività motorie [9] che si possono svolgere tra le mura domestiche. *GUARDA LA PUNTATA [10]*

[11] La progettazione Uisp è palestra di innovazione e transizione

L’Uisp ha tirato le somme del *progetto SportPerTutti*, partito nel gennaio 2022: l’1 e 2 dicembre a Roma si è approfondito il nesso che lega lo *sviluppo associativo* e gli *obiettivi sociali di sostenibilità*, tenuti insieme dalla progettazione. Parla *Vincenzo Manco*

Unire *sport, attività all’aria aperta e esplorazione della natura e del territorio*. È questo l’obiettivo che caratterizza l’Uisp e i Comitati territoriali che offrono sempre nuovi eventi come corse, maratone e camminate. Ecco una selezione delle proposte dei prossimi giorni

Il progetto *Uisp Sport Civico*, che unisce *sport e rigenerazione urbana*, ha preso vita nei quartieri di 7 città italiane. A *Veggiano (Pd)*, *Taranto*, *Matera* e *Reggio-Emilia* laboratori sportivi e di educazione civica, attività di co-progettazione e installazione di attrezzature sportive inclusive

Proseguono i *corsi di formazione Uisp* organizzati dai Comitati regionali e territoriali e dai Settori di attività nazionali in presenza e in videoconferenza, a seconda delle necessità didattiche. Nei prossimi giorni partiranno *nuovi corsi* per le *unità didattiche di base* e per il *rilascio di qualifiche*

Il progetto *Uisp Sicilia* “Giocare per diritto” da due anni lavora per garantire il diritto alla genitorialità dei detenuti. Lo sportello ha permesso ai genitori detenuti di *condividere una riflessione* profonda sulle proprie azioni e fornito un motivo concreto per adottare comportamenti più *costruttivi*

Si è tenuta a Roma *venerdì 1 dicembre*, la riunione della *Giunta Nazionale* congiuntamente alla *Conferenza dei Presidenti dei Comitati Regionali Uisp*. All’ordine del giorno: Comunicazioni del presidente; Rapporto UISP/Svimez-Sport e Salute; Piano di Comunicazione Uisp

Rodano fu una delle staffette partigiane intervistate dall’Uisp nel *documentario “Le ragazze del ’43 e la bicicletta” [18]*, realizzato con l’Udi con nel 2015, nel settantesimo anniversario della *Liberazione*. Con lei se ne va un altro pezzo di storia antifascista e della lotta partigiana. Il cordoglio dell’Uisp

Dall’evento “Condividere, valorizzare, costruire”, organizzato a Cosenza da *Forum Terzo Settore, CSVnet e Caritas italiana*, in occasione della *38^ Giornata internazionale del volontariato*, è partito un messaggio alle istituzioni [20]. Il pensiero del presidente della Repubblica, *Sergio Mattarella*

Il Rapporto interpreta i più significativi *fenomeni socio-economici* del Paese. Le Considerazioni generali descrivono una società in cui *i meccanismi di mobilità sociale si sono usurati*. Nella seconda parte viene delineato il ritratto di una società di sonnambuli, *ciechi dinanzi ai presagi*

La Giornata mondiale dei diritti umani si celebra il *10 dicembre*, quest’anno ricorre anche il 75° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani. In programma ad *Assisi (Pg) una Marcia della pace* per chiedere di fermare le stragi, soccorrere i feriti, proteggere i civili

Ciak, azione! *Sette giorni di sport, raccontati dai media ma non solo.* Lo sport sociale e per tutti Uisp trova nel web il canale per raccontarsi. *Emozioni, volti e attività dello sport sociale del territorio* nel web riescono a ritrovare la possibilità di esprimersi e raccontarsi

In primo piano: l’intervista a *Roberto Scagnoli*, giocatore di basket in carrozzina; il *Living Lab* nazionale Uisp nel segno della transizione sportiva; Uisp per la *Giornata contro la violenza sulle donne*; Uisp per la Giornata della *disabilità*; il Living Lab SportPerTutti per la transizione sportiva

