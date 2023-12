2143-2023 80. ANNIVERSARIO RAZZIA GHETTO DI VENEZIA. PRESIDENTE ZAIA, UNA DELLE PAGINE PIU’ DOLOROSE E ANGOSCIANTI DELLA NOSTRA STORIA. ONORIAMO LE VITTIME DI TANTA FOLLIA E CRUDELTA’

(AGENPARL) – lun 04 dicembre 2023 COMUNICATO STAMPA

80. ANNIVERSARIO RAZZIA GHETTO DI VENEZIA.

PRESIDENTE ZAIA, “UNA DELLE PAGINE PIU’

DOLOROSE E ANGOSCIANTI DELLA NOSTRA

STORIA. ONORIAMO LE VITTIME DI TANTA

FOLLIA E CRUDELTA’”

(AVN) – Venezia, 4 dicembre 2023

“Sono trascorsi ottant’anni e la cronaca di questi ultimi mesi ci fa pensare che la

lezione di dolore ereditata da quei giorni tragici non è servita a tutti perché l’odio e

l’antisemitismo sono ancora una realtà presente nel mondo. Tra il 5 e il 6 dicembre del

1943 si è consumata la razzia del Ghetto di Venezia. La follia ideologica e razzista, in

un clima già devastato dalla guerra che aveva scatenato, è stata protagonista di una

delle pagini più tristi e angoscianti della nostra storia. In quei mesi sono stati centinaia

i veneziani, tra i quali numerosi giovani e bambini, che, innocenti, sono stati avviati

alla reclusione e di lì ai campi di sterminio nazisti dai quali sarebbe ritornata soltanto

un’esigua minoranza. In questo anniversario, in cui non è possibile dimenticare anche

le razzie portate a termine in altre nostre città, sento il dovere di ricordare e onorare a

nome di tutto il Veneto le vittime di tanta crudeltà e follia e confermare i sentimenti di

vicinanza e amicizia con le Comunità ebraiche”.

Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ricorda

l’ottantesimo anniversario della Razzia nazifascista del Ghetto di Venezia.

“Eventi internazionali recenti hanno riportato alla luce situazioni e affermazioni che

pensavamo relegate agli angoli più lontani della storia passata – conclude il

Governatore -. Il Ghetto di Venezia è un luogo simbolo; una testimonianza di tempi

bui ma anche del grande contributo dato dalla Comunità ebraica alla crescita civile e

culturale della nostra terra. Questa ricorrenza ci dà l’occasione per invitare chi ancora

pensa di poter banalizzare la realtà dell’Olocausto e della persecuzione contro gli Ebrei

a conoscere e riflettere. Anche solo soffermarsi pochi secondi a ogni pietra d’inciampo

che troviamo nelle nostre città significa apprendere una pagina di storia”.

Agenzia Veneto Notizie