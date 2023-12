Israele usa l’intelligenza artificiale per identificare potenziali obiettivi civili per massimizzare le vittime palestinesi

(AGENPARL) - ROMA, 3 Dicembre 2023 - L’esercito israeliano utilizza l’applicazione di intelligence “Habsora” per selezionare obiettivi a Gaza in uno degli attacchi militari più mortali contro i palestinesi dalla Nakba del 1948, afferma un rapporto investigativo dei media israeliani.

Israele sta deliberatamente prendendo di mira le infrastrutture civili utilizzando l’intelligenza artificiale (AI) per identificare potenziali obiettivi civili e massimizzare le vittime palestinesi negli attacchi in corso sulla Striscia di Gaza, hanno affermato due media indipendenti nel loro rapporto congiunto pubblicato di recente.

Il rapporto evidenzia anche il ruolo degli ex e attuali investigatori dell’intelligence di Tel Aviv nel produrre quello che è stato descritto come uno degli attacchi più mortali dell’esercito israeliano contro i palestinesi dalla Nakba del 1948.

Secondo un rapporto di indagine della rivista +972 e della testata in lingua ebraica Local Call, che ha intervistato diverse fonti attuali e precedenti nella comunità dell’intelligence israeliana che conoscono l’applicazione di intelligence “Habsora” o il Vangelo in inglese, l’esercito israeliano la usa deliberatamente per colpire le infrastrutture civili, che fornisce informazioni in anticipo su quanti civili perderanno la vita in attacchi contro obiettivi generati automaticamente.

L’esercito israeliano impiega Habsora per selezionare gli obiettivi a Gaza, il che accelera il processo di ricerca di possibili obiettivi e contribuisce in modo significativo agli attacchi israeliani contro le infrastrutture civili.

Secondo un portavoce militare, al 10 novembre, l’esercito israeliano ha attaccato 15.000 obiettivi a Gaza durante i primi 35 giorni dell’intensificato attacco.

Secondo la ricerca, rispetto ai precedenti attacchi a Gaza, l’attuale attacco ha aumentato significativamente gli attacchi contro le infrastrutture civili classificate come “bersagli energetici” dai militari. Tra gli obiettivi figuravano residenze private, edifici pubblici, infrastrutture civili ed edifici a più piani.

Con una storia di coinvolgimento negli attacchi di Gaza, prendere di mira deliberatamente le infrastrutture civili mira a esercitare una “pressione civile” su Hamas, afferma la ricerca, citando fonti di intelligence.

Il rapporto afferma che le unità di intelligence esaminano preventivamente e calcolano il numero stimato di potenziali obiettivi, comprese le case, nonché il numero previsto di civili che vivono in quelle aree di Gaza e, di conseguenza, i militari sono a conoscenza del numero approssimativo di civili. essere ucciso prima di lanciare un attacco.