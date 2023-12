Israele inizia le operazioni di combattimento nel sud della Striscia di Gaza – IDF

(AGENPARL) - ROMA, 3 Dicembre 2023 - Il capo di stato maggiore Herzi Halevi ha osservato che prima della pausa operativa nella Striscia di Gaza, l’esercito israeliano ha parzialmente distrutto due brigate di radicali palestinesi affiliati ad Hamas.

Le forze israeliane hanno proceduto ad operazioni di combattimento attivo nella parte meridionale della Striscia di Gaza con la stessa “fortezza e completezza” come hanno fatto nel nord di Gaza, hanno affermato le Forze di difesa israeliane (IDF), citando il capo di stato maggiore Herzi Halevi.

Ha osservato che prima della pausa operativa nella Striscia di Gaza, l’esercito israeliano ha parzialmente distrutto due brigate di radicali palestinesi affiliati ad Hamas e ora “la 162a Divisione sta ancora lavorando all’interno per garantire i nostri risultati” nella parte settentrionale dell’enclave.

“Ieri e oggi abbiamo eliminato i comandanti di brigata [di Hamas], i comandanti di compagnia, molti agenti operativi, e ieri mattina abbiamo avviato lo stesso processo nel sud della Striscia di Gaza, e ciò avverrà con la stessa forza, con la stessa forza. risultati migliori, e i comandanti di Hamas incontreranno l’IDF ovunque in modo molto, molto forte,” ha sottolineato.

Ha espresso la convinzione che l’esercito israeliano farà fronte ai suoi compiti. “Abbiamo le capacità per farlo nel modo più completo e, proprio come lo abbiamo fatto in modo deciso e completo nel nord della Striscia di Gaza, lo stiamo facendo anche adesso nel sud della Striscia di Gaza e continuiamo a garantire i nostri risultati nel nord della Striscia di Gaza. Striscia di Gaza”, ha detto.

Le tensioni sono divampate di nuovo in Medio Oriente il 7 ottobre, dopo che i militanti del gruppo radicale palestinese Hamas, con sede nella Striscia di Gaza, hanno lanciato un’incursione a sorpresa nel territorio israeliano, uccidendo molti residenti del kibbutz israeliano che vivevano vicino al confine di Gaza e rapendo più di 200 israeliani, comprese donne. , bambini e anziani. Hamas ha descritto il suo attacco come una risposta alle azioni aggressive delle autorità israeliane contro la moschea di Al-Aqsa sul Monte del Tempio nella Città Vecchia di Gerusalemme. Israele ha dichiarato il blocco totale della Striscia di Gaza e ha lanciato bombardamenti sull’enclave e su alcune aree del Libano e della Siria, nonché un’operazione di terra contro Hamas nella Striscia di Gaza. Si registrano scontri anche in Cisgiordania.