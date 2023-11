INVITO A CONFERENZA STAMPA – INTELLIGENZA ARTIFICIALE, AMICA O NEMICA DELLE IMPRESE? DOMATTINA A PORDENONE IN CONFINDUSTRIA ALTO ADRIATICO

(AGENPARL) – lun 27 novembre 2023 IA: AMICA O NEMICA DELLE IMPRESE?

Pordenone, 27 novembre 2023 – Confindustria Alto Adriatico ricorda la conferenza stampa convocata per domani, 28 novembre, alle ore 11, nella sede di piazzetta del Portello.

Si parlerà di intelligenza artificiale come migliore opportunità o minaccia potenziale per le imprese. Sarà proposta anche una corposa anteprima del Lean Operations Summit in programma il 1° dicembre nella fabbrica modello.

Intervengono:

Michelangelo Agrusti – Presidente Confindustria Alto Adriatico

Marco Olivotto – Direttore Generale LEF

Cinzia Lacopeta – Co-Leader, Innovation & Learning Centers Europe & NA McKinsey & Company

Massimo Boni