(AGENPARL) – lun 27 novembre 2023 *GIUSTIZIA, SISTO (FI): CROSETTO? SE HA FATTO CERTE DICHIARAZIONI AVRA’ SUE

RAGIONI, NON SONO DA ‘COLPO DI FULMINE’, LUI PERSONA SERIA*

“Stimo Guido Crosetto, se ha fatto quella dichiarazione avrà le sue

ragioni, non sono un ‘colpo di fulmine’. Io dico solo che il Ministro è una

persona seria”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è

il viceministro della Giustizia e senatore di Fi Francesco Paolo Sisto. Lei

vede la possibilità di complotti, possibilità che sembra agitare

Crosetto? “Complotti

non ne vedo, da nessuna parte. E a noi di Fi quello che interessa è che le

riforme procedano spedite”. Per Carlo Calenda quelle di Crosetto sono da

annoverare come chiacchiere da bar… “Il mondo è bello perché vario. Ognuno

ha le ‘azioni’ che si merita…”

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

