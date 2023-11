(AGENPARL) – lun 27 novembre 2023 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Dl migranti: Mauri (PD), governo boccia odg su rispetto del “superiore interesse dei minori”

“Il Governo ha incredibilmente respinto in Aula alla Camera l’ordine del giorno presentato dal PD che chiedeva semplicemente il rispetto del principio universale del “superiore interesse dei minori”.

Lo dichiara il deputato PD Matteo Mauri, ex viceministro dell’Interno, che aggiunge che: “la scelta di mettere i minori stranieri non accompagnati negli stessi dei Centri di accoglienza per gli adulti già di per sé è un grande errore per l’inevitabile promiscuità che si verrà a creare. Non è un caso infatti che fino ad oggi fosse rigorosamente vietato. Ma il fatto di rifiutarsi addirittura di prevedere che questo debba essere fatto solo nel caso di superiore interesse del minore getta una luce molto sinistra su questa scelta sciagurata”.

