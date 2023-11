(AGENPARL) – dom 26 novembre 2023 Nota Stampa 26 Novembre 2023

Di seguito le dichiarazioni della Vicecapogruppo M5S a Montecitorio Vittoria Baldino

Gasparri, Baldino (M5S): “Istituzioni piegate ad interessi personali. Meloni nulla da dire?”

ROMA – “Ricapitolando, un senatore della Repubblica, fino a qualche giorno fa vicepresidente del Senato, svolge contemporaneamente l’attività di decisore pubblico e di lobbista, cioè portatore di interessi particolari presso il decisore pubblico. E già di per sé questa è un’anomalia, che nel nostro Paese è normale perché non esiste una legge che regolamenti le Lobby.

La domanda che sorge spontanea è: quali sono gli interessi che persegue il senatore e lobbista Gasparri, quelli generali, del Paese, o quelli particolari, della società che rappresenta, in un settore, peraltro, più che strategico per gli interessi nazionali, come quello della sicurezza informatica? Quello che vedo, già ad occhio nudo, è un enorme, gigantesco, conflitto di interesse che è un’anomalia, ma nel nostro Paese è normale perché non esiste una seria legge sul Conflitto di interesse.

Ma la cosa più inquietante di tutte sta nei presunti interessi esteri che si inseriscono in questa vicenda, avendo il senatore lobbista procacciato appuntamenti di affari con la nostra agenzia delle dogane a un ex agente dei servizi segreti israeliani. Quindi, di chi fa gli interessi il senatore lobbista Gasparri, dello Stato, della società di cui è presidente e rappresentante di interesse o di imprenditori ed ex 007 israeliani con cui tratta in ragione del suo incarico, mai comunicato agli uffici del Senato nonostante il regolamento glielo chiedesse?

Infine, è normale che un senatore utilizzi la commissione di vigilanza Rai per intimidire un giornalista autore di un’inchiesta che lo riguarda?

Alla faccia della trasparenza, del sovranismo e del pluralismo dell’informazione. Qui siamo di fronte al solito utilizzo distorto delle istituzioni, che vengono piegate ad interessi personali e particolari, con buona pace di tanta gente onesta che ha ingenuamente creduto nel nuovo volto del centrodestra targato Meloni. Che per me è sempre stato il caro vecchio centrodestra tutto lobby e scandali, ammantato di un velo di rosa un po’ antico, essendo Meloni tutt’altro che una novellina della politica. A proposito, anche qui niente da dire Presidente?”, così in un lungo post fb Vittoria Baldino vicecapogruppo M5S a Montecitorio.