(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - In occasione del Convegno “Funzioni Locali, la forza dei territori: persone, servizi e coesione per il futuro del Paese”, che si è svolto questa mattina presso la Sala del Parlamentino INAIL (via IV Novembre 144, Roma), l’Agenparl ha intervistato Elisa Pirro, Componente 5° Commissione (Bilancio) del Senato della Repubblica.
«Gli enti locali, negli anni, hanno visto ridursi le risorse a loro disposizione e questo va soprattutto a scapito dei servizi erogati ai cittadini.
In particolare, non ci sono risorse sufficienti per il comparto dei servizi sociali e per assumere figure professionali, come gli assistenti sociali, indispensabili per dare risposte a tutta una serie di bisogni della cittadinanza e, soprattutto, per rispettare le norme che lo Stato si è dato e i parametri previsti per individuare il numero di risorse necessarie a erogare nel migliore dei modi i servizi ai cittadini.
Per questo, all’interno della legge di Bilancio, abbiamo presentato, insieme ai colleghi della Camera, diverse proposte. La più importante riguarda la necessità di aumentare in maniera strutturale le risorse a disposizione dei Comuni, evitando di ricorrere a finanziamenti legati a progetti spot, che hanno un inizio e una fine.
Per rispondere ai bisogni della cittadinanza servono risorse certe, personale formato e figure professionali dedicate esclusivamente a queste attività, con contratti a tempo indeterminato.»