In occasione del Convegno “Funzioni Locali, la forza dei territori: persone, servizi e coesione per il futuro del Paese”, che si è svolto questa mattina presso la Sala del Parlamentino INAIL (via IV Novembre 144, Roma), l’Agenparl ha intervistato Marco Carlomagno, Segretario generale CSE.

«La CSE ha presentato a questo convegno dieci proposte immediatamente realizzabili, per avviare un riequilibrio e creare nuove possibilità di sviluppo per gli enti locali.

Le funzioni locali sono quelle più vicine ai cittadini e devono avere assicurata una capacità amministrativa e finanziaria strutturale, non basata su singoli interventi spot. Soprattutto, è necessaria una seria programmazione che tenga conto dei flussi demografici e degli impegni legati ai servizi da fornire ai cittadini.

La programmazione deve essere predittiva. Dobbiamo partire proprio dalla denatalità per riuscire a programmare i servizi destinati alle giovani coppie e, quindi, evitare lo spopolamento dei territori. Dobbiamo verificare che siano garantiti determinati servizi in materia di sicurezza, che non riguarda soltanto la criminalità, ma anche la manutenzione delle strade, la prevenzione delle frane e la possibilità di accedere a servizi che incidono sulla salute e sull’istruzione. Sono tutti elementi fondamentali per garantire la sopravvivenza dei borghi, soprattutto nelle aree interne.

Abbiamo bisogno di enti locali che inizino ad assumere sulla base di qualifiche programmate e delle nuove esigenze legate ai servizi da fornire ai cittadini. Con una popolazione che presenta un’età media molto avanzata, dobbiamo investire in una formazione mirata e specifica sul digitale e sui nuovi servizi, affinché i cittadini possano utilizzare e usufruire di attività che attuano concretamente i diritti costituzionali.

Oggi, chi nasce in un Comune di area montana o interna, rispetto a chi vive in un’area metropolitana, nonostante l’articolo 3 della Costituzione garantisca pari diritti a tutti, si trova molto spesso a fare i conti con diritti negati. Questo accade a partire dai bisogni fondamentali: dalla scuola agli asili nido, dalla possibilità di accedere all’istruzione universitaria fino alla possibilità di curarsi presso strutture sanitarie.

Tutto questo deve rientrare in un patto che chiediamo alla politica di realizzare. Non deve trattarsi semplicemente di un insieme di impegni, ma di un tavolo permanente che possa monitorare soprattutto i risultati. Come tecnici delle pubbliche amministrazioni, siamo in grado di fornire alla politica proposte e strumenti concreti.

È necessario, quindi, un tavolo permanente che riunisca la politica nazionale, le rappresentanze regionali e comunali, gli amministratori, l’ANCI e, ovviamente, l’ARAN, affinché anche nell’ambito dei contratti vengano previste e attuate politiche organizzative profondamente rinnovate, in linea con i cambiamenti radicali che hanno interessato il mondo del lavoro.

La trasformazione del lavoro oggi passa attraverso la flessibilità, le competenze e il lavoro agile, ma soprattutto attraverso l’acquisizione di una nuova missione da parte dell’ente locale: quello di essere più vicino al cittadino e di rendere visibile la presenza dello Stato.»



Quali risultati concreti vi aspettate dal confronto con il Governo?

«Ci aspettiamo che questo confronto prosegua. Abbiamo visto la presenza di parlamentari, sia esponenti del Governo sia rappresentanti di tutte le forze politiche, di maggioranza e opposizione. Abbiamo avuto una presenza significativa dell’ANCI e di tante realtà delle autonomie locali, comprese quelle a statuto speciale: oggi sono presenti rappresentanti della Sardegna, del Trentino e della Sicilia.

Riteniamo che si possa fare molto mettendo a disposizione queste idee. Una volta tanto, le pubbliche amministrazioni non devono limitarsi a parlare attraverso piani complessi e fumosi, ma devono offrire prospettive concrete.

Parliamo di welfare. Oggi, nel corso della presentazione del direttore generale dell’INAIL, abbiamo appreso che, nell’ambito delle politiche di welfare, è stata prevista la possibilità per i dipendenti dell’Istituto di accedere a mutui per l’acquisto della casa a un tasso dello 0,70%. Questa è una misura concreta, che si può realizzare già oggi e che, teoricamente, potrebbero adottare tante altre pubbliche amministrazioni.

Non c’è bisogno di nuove leggi o di ulteriori normative. Molto spesso si tratta semplicemente di applicare le disposizioni esistenti e di fare in modo che chi è ai vertici delle pubbliche amministrazioni sappia innovare. Purtroppo, non tutti sono innovatori: molti sono ancora burocrati arroccati sul principio del «si è sempre fatto così».

Noi intendiamo avanzare proposte concrete, come quella sul welfare, ma ce ne sono molte altre. Possiamo intervenire, ad esempio, sul recupero di una fiscalità che spesso viene dispersa semplicemente perché i dati tra le pubbliche amministrazioni non sono interoperabili. Le amministrazioni non si scambiano le informazioni, nonostante una legge dello Stato preveda che al cittadino non debbano essere richiesti dati già in possesso di un’altra pubblica amministrazione.

Da parte nostra, insieme all’opinione pubblica e ai media, intendiamo sollecitare le amministrazioni e, quando necessario, spingerle ad applicare le leggi già vigenti e ad adottare soluzioni concrete in materia di welfare, attrattività e formazione.

La formazione non può essere organizzata «un tanto al chilo»: le pubbliche amministrazioni devono sviluppare le competenze dei dipendenti e dei collaboratori e, soprattutto, trasferire il patrimonio professionale di chi si avvicina alla pensione.

Oggi si continua ad assumere quando la persona che dovrebbe essere sostituita è già andata in pensione. Questo significa perdere un patrimonio enorme di conoscenze, competenze e, soprattutto, conoscenza del territorio.

Perdiamo proprio quelle specificità che caratterizzano le diverse realtà locali. Si continua a considerare la pubblica amministrazione come un’entità unica, quando in Italia abbiamo migliaia di amministrazioni diverse. Dobbiamo impegnarci affinché questa pluralità diventi una ricchezza e non un’ulteriore fonte di disuguaglianza.»