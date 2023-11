Fwd: Albero caduto, Cartaginese (Lega): Atroce tragedia, inefficace o insufficiente il piano di Roma Capitale

(AGENPARL) – sab 25 novembre 2023 Albero caduto, Cartaginese (Lega): Atroce tragedia, inefficace o

insufficiente il piano di Roma Capitale

Roma, 25 Nov. – “Il 1° ottobre sono crollati almeno 5 alberi, dal centro

alla periferia, mentre il successivo 23 un motociclista è rimasto ferito

perché travolto da un platano in via della Magliana. Il 5 novembre una

vettura tranviaria in servizio sulla linea 8 è stata centrata in pieno da

un altro albero in viale Trastevere, per fortuna senza gravi conseguenze,

oggi, infine, l’atroce tragedia che si è consumata nel quartiere di

Monteverde, dove la povera signora Teresa è morta schiacciata da una folta

chioma, mentre passeggiava con il figlio. Una volta è colpa della pioggia,

un’altra volta del vento, io sono convinta invece che il piano potature e

manutenzioni del Campidoglio sia improduttivo o insufficiente, oppure

entrambe le cose, non ci sono altre spiegazioni. I crolli di alberi e rami

a Roma sono continui. Il Sindaco Gualtieri dovrà dare risposte chiare e

dire come intende agire per evitare in futuro nuove tragedie. Non si può

morire in questa maniera a Roma nel 2023. Alla famiglia della signora

Teresa esprimo le mie più sentite condoglianze”. È quanto dichiara in una

nota Laura Cartaginese, Presidente del Gruppo Lega in Regione Lazio.