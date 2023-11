Badminton: Primi tricolori assegnati ai Campionati Italiani Assoluti e Para-Badminton 2023

(AGENPARL) – sab 25 novembre 2023 [image: 2015-03-27.jpg]

*Primi tricolori assegnati ai Campionati Italiani Assoluti e Para-Badminton

2023 *

La seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti e Para-Badminton 2023

ci ha regalato i nomi dei primi campioni italiani e dei finalisti o dei

semifinalisti di tutte le altre discipline del Badminton e del

Para-Badminton.

I nuovi campioni italiani arrivano tutti nel Para-Badminton: Rosa De Marco

(GSPD) nel singolare femminile SU5, Maria Jose Giorgio (ASAM) nel singolare

femminile SH6, Tommaso Libertini (Genova BC) nel singolare maschile SL3,

Maria Grazia Leone (SEI) nel singolare femminile WH, Berardino Lo Chiatto

(SSFC Avellino) nel singolare maschile SH6 e Calogero Sanfilippo (Easy

Play) nel singolare maschile SU5.

Nel singolare maschile Christopher Vittoriani (MaraBadminton) continua a

perseguire il sogno della doppietta dopo il successo di dodici mesi fa e

domani in semifinale sfiderà Luca Zhou (ASV Mals). Vittoriani ha sconfitto

in due set (21-12; 21-5) Alessandro Stan (Boccardo Novi) mentre Zhou ha

passato il turno in un match interrotto prematuramente (25-27; 12-13) a

causa dell’infortunio di Alessandro Gozzini (GSA Chiari). Nell’altra

semifinale si affronteranno Lukas Osele (ASV Mals) ed Enrico Baroni (GSA

Chiari) vincenti rispettivamente su Giorgio Gozzini (GSA Chiari) (17-21;

21-7; 21-7) e su Luca Bellazzi (Junior BC Milano) (21-10; 21-12).

Continua la ricerca della nuova campionessa italiana di singolare femminile

con solo quattro pretendenti rimaste in ballo: Emma Piccinin (BC Milano),

Anna Sofie De March (ASV Mals), Judith Mair (ASV Mals) e Chiara Passeri

(GSA Chiari). Tutte in due set le vittorie ai quarti di finale con Piccinin

che ha sconfitto Sofia Protto (Alba Shuttle) (21-7; 21-15) mentre De March

ha regolato Sofia Galimberti (ASV Uberetsch) con un doppio 21-14. Nella

parte bassa del tabellone Mair ha superato Anna Hell (ASV Uberetsch)

(21-16; 21-9) e Passeri ha avuto la meglio di Lidia Rainero (CUS Torino)

(21-19; 21-3).

Nel doppio femminile le campionesse in carica Martina Corsini e Judith Mair

(BC Milano/ASV Mals), dopo aver sconfitto la coppia del GSA Chiari formata

da Martina Moretti e Chiara Passeri in due set (21-8; 21-12) domani

sfideranno Hanna Innerhofer e Hannah Mair (SC Meran) che oggi si sono

imposte in due parziali (23-21; 21-12) su Linda Bernasconi e Anna Sofie De

March (BC Lario/ASV Mals).

Anche nel doppio maschile i campioni in carica, Giovanni Greco e David

Salutt (GS Fiamme Oro/SSV Bozen) potranno difendere il titolo dopo aver

sconfitto Gianmarco Bailetti/Kevin Strobl (BC Milano/CS Aeronautica

Militare (21-18; 11-21; 21-8). In finale troveranno Marco Danti e Ruben

Fellin (ASV Uberetsch/SSV Bozen) che in semifinale si sono imposti su Luca

Bellazzi e Thomas Bianchi (Junior BC Milano/MaraBadminton) in due set

(21-15; 21-17).

La finale di doppio misto metterà contro David Salutt/Chiara Passeri (SSV

Bozen/GSA Chiari) contro Enrico Baroni/Emma Piccinin (GSA Chiari/BC

Milano). La prima coppia ha sconfitto in due set (21-11; 21-18) Kevin

Strobl e Judith Mair (CS Aeronautica/ASV Mals) mentre la seconda sempre in

due parziali (21-14; 21-11) Simone Piccinin e Rebecca Tognetti (BC Milano).

Nelle semifinali di singolare maschile WH1 Yuri Ferrigno (BC Milano)

affronterà Alessandro Piztianti (Diversamente Sport) e l’altro atleta del

club sardo, Adriano Tiberi, sfiderà invece Vincenzo Contemi. Nell

semifinali di singolare maschile WH2 derby del GSPD tra Salvatore Vasta e

Piero Rosario Suma mentre Roberto Punzo (GSPD) sfiderà Emanuele Amato

(Frecce Azzurre). Ferrigno/Punzo e Contemi/Suma saranno anche protagonisti

della finale di doppio maschile WH.

Focus accessi oggi anche sulla giornata internazionale per l’eliminazione

della Violenza sulle Donne e sulla promozione del numero 1522, numero

gratuito antiviolenza e stalking, promosso dalla Presidenza del Consiglio

dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, che accoglie con

operatrici specializzate le richieste di auto e sostegno delle vittime di

violenza e stalking.

Domani e lunedì i Campionati saranno anche l’occasione di celebrare la

conclusione del progetto finanziato da Sport Salute, Vola con Noi 2.0 che

vedrà lo svolgimento della Festa conclusiva con 100 persone partecipanti di

cui 70 bambini pronti a colorare il PalaBadminton.

I Campionati Italiani Assoluti e Para-Badminton 2023 si stanno svolgendo

con il patrocino di Sport e Salute, del CONI, del CIP, del Comune di

Milano, della Città Metropolitana di Milano, con il patronato della Regione

Lombardia e con il supporto di Lab 3.11 (fornitore di carrozzine per il

Para-Badminton), dell’Istituto per il Credito Sportivo, di ActionAid, di

Fondazione Sport City e di Sport Senza Frontiere Onlus. Shuttle Sponsor

dell’evento è RSL. Affianco alla FIBa il Main Sponsor Semeraro azienda

italiana con una lunga esperienza nel settore dell’arredamento.

Tutte le partite saranno in streaming sul Canale Federale di Youtube:



Link del Torneo:

https://www.tournamentsoftware.com/tournament/7C8DB158-985B-4ED3-A3A9-543CFB672E65/matches

[image: 2015-03-27.jpg]

Ufficio Stampa

Federazione Italiana Badminton

Viale Tiziano 70 – 00196 Roma

http://www.badmintonitalia.it