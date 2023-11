Comunicato stampa – Cassa Rurale Valsugana e Tesino scommette sul futuro con i Premi allo Studio 2023

(AGENPARL) – ven 24 novembre 2023 La Cassa Rurale scommette sul futuro

con i Premi allo Studio 2023

Venerdì 24 novembre si è tenuto presso il Palazzetto dello Sport di Borgo Valsugana l’appuntamento per la consegna dei Premi allo Studio 2023, trasmesso in diretta streaming dal canale youtube della Cassa Rurale

Borgo Valsugana, 24/11/2023 – una occasione festosa, quella di venerdì 24 novembre al Palazzetto dello Sporto di Borgo Valsugana dove si sono incontrati più di 100 ragazze e ragazzi con i loro accompagnatori per la consegna dei Premi allo Studio 2023.

Soddisfatto il Presidente della Cassa Rurale Arnaldo Dandrea: “Siamo convinti sostenitori di questi giovani, sui quali noi scommettiamo per il futuro della comunità e del territorio. Sappiamo di aver giocato una mano vincente: qui vediamo tanti giovani impegnati, preparati, motivati assieme ai quali intendiamo costruire un domani soddisfacente per tutti”

La serata non ha ospitato solo la consegna degli attestati di merito e dei premi, è stata l’occasione per alcune riflessioni importanti, come quella presentata nell’intervista con il dottor Maurizio Napolitano, Coordinatore del laboratorio Digital Commons Lab della Fondazione Bruno Kessler di Trento sul tema dell’intelligenza artificiale.

Riconoscimento vocale e dell’ambiente circostante, traduzioni istantanee da una lingua all’altra, chatbot, e altro che già oggi sono applicazioni dell’intelligenza artificiale presenti nella nostra vita quotidiana.

“Qualsiasi tecnologia ha un pro e un contro” afferma il dottor Napolitano “io penso che in questo momento, specialmente i ragazzi di oggi che si trovano a vivere queste novità, ci consente di esplorare e capire le cose. Non possiamo impedire lo sviluppo, ma possiamo comprenderne i limiti e indirizzarlo. Il mio suggerimento? Giocate con l’intelligenza artificiale, scopritene i limiti e le possibilità credo che questo sia il modo migliore alla fine, per governare il fenomeno. È la nostra curiosità che ci fa scoprire tutti i sapori e i gusti, e a creare le ricette giuste per ogni palato”

Il Presidente della Fondazione Valtes, Stefano Modena ha poi invitato sul palco i vincitori delle Borse di Merito della Fondazione, Gianluca Conte e Enrica De Pieri, i cui progetti sono stati selezionati per la loro rispondenza al bando, qualità e interesse.

Successivamente è stato presentato il libro “Officina Europa”, un resoconto dell’esperienza di un gruppo di giovani alla scoperta dell’Europa, nell’ambito del progetto Officine della Fondazione Valtes, realizzato in collaborazione con la Fondazione Degasperi.

Il Direttore generale Paolo Gonzo intervenuto per un saluto ai presenti ha voluto rimarcare “la ricchezza di spunti ed idee in una occasione come questa, ci fa comprendere quanto sia fondamentale ricercare e sviluppare le sinergie tra gli enti e le persone che per vocazione e interesse, sono il motore di crescita del territorio. Anche questa sera abbiamo potuto conoscere ed apprezzare idee e punti di vista che sono certo i giovani qui presenti, in breve tempo faranno propri”

Lo speaker ufficiale della Cassa Rurale, Ugo Baldessari, ha condotto e gestito tutto l’evento, mentre Damiano Fontanari Responsabile Area Rapporti Istituzionali e referente ESG della Banca, ha presentato il nuovo calendario fotografico 2024 della Cassa Rurale, che riporta le foto dei vincitori del Concorso fotografico 2023 “Scatto Sostenibile”, dedicato alla sostenibilità ambientale.

I primi tre classificati sono:

1 – Boso Francesco con la foto “Il sostegno della natura”

2 – Ceccon Manuel con la foto “Api sostenibili”

3 – Masina Francesco con la foto “Mani del riuso”

La serata si è conclusa con il consueto momento conviviale a cui hanno partecipato tutti i presenti

A seguire, l’elenco dei vincitori dei Premi allo Studio 2023

Scuole Secondarie di Primo Grado

AGOSTINI DAVIDE

AGOSTINI SERENA

BALDI FRANCESCA

BALLIN EMMA

COLME LETIZIA

DE SANTI ANNA

DIETRE SAMUEL

FANTE GIADA

FAVRIN PIETRO

FIETTA ANNA

FLORIANI MARTINA

GAIO GRETA

GALVAN ALESSIA

GASPERETTI FABIANO

GIOVANNINI EMILY

GRANELLO LINDA

LEVITI ILARIA

MINATI ELIA

MORANDELLI FLORA JOSE’

MOSER BEATRICE

PATERNO MONICA

REGENSBURGER ELEONORA

SARTORI RAFFAELE

SCARAMUCCI LAURA

SORDO ELISA

TISO GIADA

TOME’ LETIZIA

TORGHELE KELLY MARIA

TRENTIN ELIA

TRENTINAGLIA ZAIRA

TREVISAN PAMELA

TRISOTTO ELENA

VISINTAINER ISABELLA

VOLPE REBECCA

VOLTOLINI NOEMI

ZANETTI GIULIA

ZANNONI SAMUEL

Scuole Secondarie di Secondo Grado

AGOSTINI LEONARDO

CAUMO GIADA

CONTE ALICE

DALLACQUA ANNA

DELLAMARIA SILVIA

GASPERIN ARIANNA

GIACOPPO MARTA

GOZZER ILARIA

LOSS LEONARDO

MENGARDA ALICE

MORANDUZZO NICOLAS

PAOLETTO ANNA

RIPPA GIADA

ROPELATO CRISTIANO

SCHWANAUER SERENA

TOLLARDO ALESSANDRO

VENZIN ILARIA

VIECELI SIMONE

VINANTE LUCA

ZAETTA MARTINA

Lauree Triennali e Magistrali

ALBERTI KEVIN

ANDRIOLLO ANGELA

ANDRIOLLO MARTA

BALLIN ELISA

BRAITO STEFANO

BUFFA FRANCESCA

BURLON ANNA

BURLON MARIACHIARA

BURLON VERONICA

CAMOZZATO SVEVA MARIA

CATANIA DANILA

CENCI ERIK

CESCATO MATTEO

CORTESE FEDERICO

COSSU ELLEN

COSTA DAVIDE

DALLEDONNE EMANUELE

FARA GLORIA

FELICETTI PARIDE

FINCO NOEMI

FRISON MATILDE

GAIO MARTA

GANARIN PIETRO

GINAMMI LUCA

GIRARDELLI SOFIA

GUERRI ANNA

MAFFEI LORENZO

MEZZANOTTE GIULIA

MICUKAJ ENGLANTINA

MORLIN CHIARA

NARDI VITTORIA

OBEROSLER DAMIANO

OSTI MASSIMILIANO

PANIZZA ESTER

PASQUAZZO VALERIA

PELLINI GIULIA

POLA MARTINA

PRATI MARIA VITTORIA

SANDRI ALESSIA

SCAPIN FRANCESCA

SCOTTON GIADA

SERAFINI ALESSIA

SORDO EMILIANO

TOMASELLI ARIS

TRENTIN MARTINA

ZANETTI FEDERICA

ZANETTI ALEX

ZENTILE CHIARA

ZOTTA GIOVANNI

Ufficio Relazioni Esterne

Cassa Rurale Valsugana e Tesino

Cassa Rurale Valsugana e Tesino – Banca di credito cooperativo – società cooperativa – conta 29 filiali di cui 7 punti ATM – 126 collaboratori e 9.000 Soci Cooperatori. Possiede 103 milioni di Euro di fondi propri, un attivo di bilancio di 1.155 milioni di Euro. Fa parte del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano, che annovera 77 banche e 1.500 sportelli in tutta Italia, oltre 11.000 collaboratori e circa 450.000 Soci Cooperatori.