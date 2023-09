(AGENPARL) – lun 25 settembre 2023 GOVERNO. MORGANTE (FDI),GOVERNO SI CONFERMA AL FIANCO DELLE FAMIGLIE

“Con le misure contenute nel Dl energia il Governo Meloni si conferma nella propria forte volontà di rimanere al fianco delle famiglie italiane in un momento di difficile congiuntura economica. Nel provvedimento, infatti, trova spazio l’estensione della carta ‘Dedicata a te’ per acquistare il carburante e il rifinanziamento del bonus tpl. Chi si limita a criticare l’operato della maggioranza di centrodestra dovrebbe rivalutare l’importanza dell’onestà intellettuale e, in mancanza di questa, almeno imparare l’arte del silenzio”. Lo dichiara Maddalena Morgante, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile nazionale del partito del dipartimento famiglia e valori non negoziabili

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati