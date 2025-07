(AGENPARL) - Roma, 15 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 15 July 2025 *Iaia ( FdI), prosegue andamento positivo della Zes Unica in Puglia*

Procede speditamente la Zona Economica Speciale (Zes) Unica in Puglia, una misura del governo Meloni che sta portando significativi benefici economici e occupazionali alla nostra regione. I dati recenti evidenziano un incremento delle attività imprenditoriali e dei posti di lavoro ( 2mila in più). Con 650 richieste di autorizzazioni da parte delle imprese dal 2024, la regione Puglia risulta prima al Sud per numero di autorizzazioni rilasciate.

È evidente che semplificando l’iter burocratico e velocizzandolo, le opportunità di sviluppo sono aumentate, soprattutto nella logistica e nel settore manifatturiero, grazie anche a risorse specifiche e ad agevolazioni fiscali. Questo risultato è frutto di un lavoro sinergico tra istituzioni locali, imprenditori e governo.