Comunicato stampa del Comune di Dolo di lunedì 25 settembre 2023: Consiglio comunale di Dolo: convocazione seduta mercoledì 28 settembre 2023

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale

convocazione alle ore 18:00, con il seguente ordine del giorno:

OGGETTO

Comunicazioni del Presidente

Mozioni, interrogazioni ed interpellanze

Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 9/08/2023 ad oggetto “VII^ variazione al

bilancio di previsione 2023/2025 urgente ai sensi dell’art. 175, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000”

Approvazione del bilancio consolidato e della relazione sulla gestione e nota integrativa del Comune

di Dolo esercizio 2022

Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024/2026

Verifica stato di attuazione dei programmi 2023

Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione relative alle chiese e gli altri edifici religiosi di cui

art. 2 comma 2, legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 – approvazione del programma degli

interventi per l’anno 2023

