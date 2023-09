Museo didattico del Legno- Cesano Maderno

(AGENPARL) – sab 23 settembre 2023 COMUNICATO STAMPA

A Cesano Maderno apre il Museo didattico del Legno

Tre sale nelle “cantine storiche” di Palazzo Arese Borromeo in cui sono esposti antichi macchinari, attrezzi e opere di ebanisteria evoluta.

Cesano Maderno – Promozione didattica delle conoscenze ed esperienze nell’ambito della lavorazione artigianale del legno: una cultura evolutasi nell’arco di oltre due secoli e che ancora oggi rappresenta una attività di importanza strategica per l’economia e la cultura del territorio della Brianza.

Svelato in anteprima all’interno delle Cantine Storiche di Palazzo Borromeo Arese di Cesano Maderno, il Museo didattico del Legno, tre sale in cui vi è esposta una ampia e variegata raccolta di contenuti che spazia dagli antichi macchinari ed attrezzi utilizzati nella lavorazione del legno alle opere di ebanisteria evoluta, tutti accompagnati da una esaustiva documentazione didattica.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del Sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca, del Sottosegretario all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti, del Presidente dell’Associazione Museo Didattico del Legno Walter Vitucci, del Segretario Generale di Unione Artigiani, Marco Accornero, del Presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Lombardia, Francesco Figini e di altre figure del mondo legato al legno ed all’artigianato e dell’associazionismo. L’esposizione e gli obiettivi del Museo sono stati egregiamente illustrati da Andrea Busnelli, curatore dell’allestimento.

Il Museo – La collezione di macchinari comprende una quindicina di grandi macchine del 700-800, interamente restaurate dai volontari del Museo nel rispetto delle tecniche dei tempi, oltre ad una serie di attrezzi e manufatti 800-900eschi. È inoltre presente una fornitissima xiloteca, composta da circa 300 essenze lignee diverse, provenienti dai 5 continenti, articoli di ebanisteria ed alta falegnameria, tra i quali gioielli un legno un violino, la bicicletta di Tino Sana, una realizzazione del maestro Ghianda, dipinti su legno ed un orologio a pendolo realizzato interamente in legno. Completa l’allestimento una bellissima collezione di ricostruzioni in legno delle macchine di Leonardo da Vinci realizzata da un amico del Museo, l’artigiano canturino Giorgio Mascheroni.